💸Ev sahibi olmak isteyenler yaşadı! 📣TOKİ 2+1, 3+1 konutlar %25 peşinat 180 ay vade ile satılıyor! Düşük taksitlerle bütçeye uygun ödeme planı…
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) KİLİS İLİ MERKEZ İLÇESİ TAHTALI MAHALLESİ için 2+1 37 adet konut, 3+1 30 adet konut satışını başlattı. Düşük peşinat ve aylık ödeme seçenekleri ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ 2+1, 3+1 konutlar %25 peşinat 180 ay vade ile satıldığın duyunca detayları araştırmaya başladı. Dar ve orta gelirli vatandaşları konut sahibi yapacak olan kampanyanın duyuru detayları, başvuru seçeneklerini haberimizde derledik.
Bütçeye uygun fiyatlarla hayalindeki evi satın almak isteyen vatandaşlar Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ihale ve satış duyurularını yakından takip ediyor. Mart ayının son günleri yaşanırken alt ve orta gelir grubu bütçesine hitap eden farklı illerden konut satışları ekonomi gündeminde yoğun ilgi görüyor. Kilis ili merkezde 2+1 ve 3+1 konutlar için başvurular Nisan ayı içerisinde alınacak ve tarihler belli oldu. TOKİ 2+1, 3+1 konutlar %25 peşinat 180 ay vade ile satılıyor ve ev sahibi olmak isteyenler düşük taksitle ödeyebilecekleri bu evlerin detaylarını incelemek istiyor. İşte ayrıntılar!
2+1 KONUT BAŞVURU ŞARTLARI
1. T.C. vatandaşı olması,
2. Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması,
Başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil konutunun bulunmaması (tarla, bağ, bahçe, köyevi ve işyeri hariç)
3. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak,
Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.
4. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 10.000.00-TL olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 10.000.00-TL olması gerekmektedir.)
5. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Birden fazla başvuru yapılması halinde başvurular geçersiz sayılacaktır.
Ödeme bilgileri:
Peşinat ve Vade Seçenekleri:%25 peşinat bedeli için 180 ay vade Taksit Ödeme Başlangıç Tarihi: Konut teslim tarihini takip eden ay
Taksit Ödeme Periyodu: Ayda bir
Borç Bakiyesi Güncelleme Periyodu: Yılda iki kez (altı ayda bir, Ocak –Temmuz)
Güncelleme Oranı: Bir önceki 6 aylık dönemdeki, Memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olan
İlk Dönemsel Artış Tarihi: Konut teslim tarihine göre İDARE'ce belirlenecektir.