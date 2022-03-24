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Haberler Ekonomi 1915 Çanakkale Köprüsü için 5 bin gümüş 10 bin bronz hatıra parası basıldı

1915 Çanakkale Köprüsü için 5 bin gümüş 10 bin bronz hatıra parası basıldı

Simgelerin köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü için Darphane tarafından hatıra parası basıldı. Darphane, 1915 Çanakkale Köprüsü açılışı için hatıra para bastı. Madeni paraların bir kısmının arkasında Çanakkale Köprüsü yer alırken bir kısmında ise Çanakkale Anıtı'nın görüntüsü basılı. 5 bin gümüş, 10 bin bronz hatıra parası basıldı. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Keşan aktardı..

24.03.2022 14:45 - Son Güncelleme: 24.03.2022 14:55
1915 Çanakkale Köprüsü için 5 bin gümüş 10 bin bronz hatıra parası basıldı

Darphane, Çanakkale Köprüsü açılışı için hatıra para bastı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
1915 Çanakkale Köprüsü için 5 bin gümüş 10 bin bronz hatıra parası basıldı

Madeni paraların bir kısmının arkasında Çanakkale Köprüsü yer alırken bir kısmında ise Çanakkale Anıtı'nın görüntüsü basılı.

1915 Çanakkale Köprüsü için 5 bin gümüş 10 bin bronz hatıra parası basıldı

5 bin gümüş, 10 bin bronz hatıra parası basıldı.

1915 Çanakkale Köprüsü için 5 bin gümüş 10 bin bronz hatıra parası basıldı

İşte o özel basılan paralar...

1915 Çanakkale Köprüsü için 5 bin gümüş 10 bin bronz hatıra parası basıldı
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