1915 Çanakkale Köprüsü için 5 bin gümüş 10 bin bronz hatıra parası basıldı
Simgelerin köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü için Darphane tarafından hatıra parası basıldı. Darphane, 1915 Çanakkale Köprüsü açılışı için hatıra para bastı. Madeni paraların bir kısmının arkasında Çanakkale Köprüsü yer alırken bir kısmında ise Çanakkale Anıtı'nın görüntüsü basılı. 5 bin gümüş, 10 bin bronz hatıra parası basıldı. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Keşan aktardı..
24.03.2022 14:45 - Son Güncelleme: 24.03.2022 14:55
Madeni paraların bir kısmının arkasında Çanakkale Köprüsü yer alırken bir kısmında ise Çanakkale Anıtı'nın görüntüsü basılı.