Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren değişiklik! Eski sistem tarihe karışacak

Milliyet'in haberine göre Bağcı süreci şu şekilde özetliyor: Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılacak bir entegrasyon ile trafik kuralları ihlalleri sonucu uygulanan sürücü ceza puanları sürücü belgesine el konma süresi gibi bilgiler göz önünde bulundurularak birçok ülkede uygulanan sigortalı skoru hesaplanması projesi de getirilmesi düşünülmektedir.