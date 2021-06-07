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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren değişiklik! Eski sistem tarihe karışacak

Araç sahiplerini ilgilendiren yeni düzenlemeler yapıldı. Sektör yetkilileri yaptıkları açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ile entegre çalışma sonucu sürücü ceza puanı, ehliyete el konulma gibi bilgilerin göz önünde bulundurularak sigortalı skoru hesaplanması projesinin hayata geçirilmesinin düşünüldüğünü açıkladı.

07.06.2021 11:01 - Son Güncelleme: 07.06.2021 15:46
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren değişiklik! Eski sistem tarihe karışacak

Yapılacak olan değişikliğin ortada olan belirsizlikleri kaldıracağını söyleyen İSAD Başkanı Turusan Bağcı, "Sürücünün ceza puanı, ehliyetine el konulması gibi konular sigorta primini belirlemede etkin olacak. Bu sayede iyi sürücü kötü sürücü ayrımı yapılabilecek ve sigorta şirketleri tarafından primler daha adaletli belirlenebilecek." dedi.

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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren değişiklik! Eski sistem tarihe karışacak

Milliyet'in haberine göre Bağcı süreci şu şekilde özetliyor: Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılacak bir entegrasyon ile trafik kuralları ihlalleri sonucu uygulanan sürücü ceza puanları sürücü belgesine el konma süresi gibi bilgiler göz önünde bulundurularak birçok ülkede uygulanan sigortalı skoru hesaplanması projesi de getirilmesi düşünülmektedir.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren değişiklik! Eski sistem tarihe karışacak

Acentelerin kredi skoru verebildiği bu dönemde bütün dünyada bundan daha önemli olduğu düşünülen sigorta skoru kişiler için de önemli bir değerlendirme kriteri de olabilir.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren değişiklik! Eski sistem tarihe karışacak

Tüm bu düzenleme ve denetlemeler Sigorta Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( SEDDK ) başarı ile projelendirilip, takip edilip yapılmakta ve denetlene bilmektedir.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren değişiklik! Eski sistem tarihe karışacak

DOĞRUDAN TAZMİN! ESKİ SİSTEM TARİHE KARIŞIYOR
Trafik sigortasında kusursuz olan ve zarar gören sürücüler oluşan maddi ve bedeni zararlar için karşı tarafın trafik sigortasına başvurarak müşterisi veya bağı olmayan şirketten hasarına almak için uzun süren sıkıntı yasayabiliyor ve mücadele vermek zorunda kalabiliyordu.