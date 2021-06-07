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Fiat 2021 sıfır araç fiyatları! Haziran ayı Fiat Yeni Egea, 500, Doblo, Fiorino fiyatlarına zam! Araç alacaklar dikkat…

Fiat 2021 sıfır araç fiyatları gündemde özellikle araba sahibi olmak isteyenlerin merakla araştırdığı bilgiler arasında yer alıyor. Milyonlarca kişinin hayali araba sahibi olmaktır fakat araç alacaklar dikkat, üzen haber geldi. Fiat araç modellerine zam yaptı ve güncel fiyatları öğrenerek alacağınız modele bütçenize göre karar verebilirsiniz. Haziran ayı Fiat Yeni Egea, 500, Doblo, Fiorino, Panda fiyatlarına zam yapıldı ve güncel rakamları haberimizin içeriğinde sizler için derledik. Tercihini sıfır ve Fiat markasından yana kullanmak isteyenler fiyat, performans, donanım gibi seçenekler ile kıyaslama yaparak satın alım yapabilir.

07.06.2021 11:03 - Son Güncelleme: 07.06.2021 11:03
Fiat 2021 sıfır araç fiyatları! Haziran ayı Fiat Yeni Egea, 500, Doblo, Fiorino fiyatlarına zam! Araç alacaklar dikkat…

Fiat 2021 sıfır araç fiyatları gündemde özellikle araba sahibi olmak isteyenlerin merakla araştırdığı bilgiler arasında yer alıyor. Milyonlarca kişinin hayali araba sahibi olmaktır fakat araç alacaklar dikkat, üzen haber geldi. Fiat araç modellerine zam yaptı ve güncel fiyatları öğrenerek alacağınız modele bütçenize göre karar verebilirsiniz. Haziran ayı Fiat Yeni Egea, 500, Doblo, Fiorino, Panda fiyatlarına zam yapıldı ve güncel rakamları haberimizin içeriğinde sizler için derledik. Tercihini sıfır ve Fiat markasından yana kullanmak isteyenler fiyat, performans, donanım gibi seçenekler ile kıyaslama yaparak satın alım yapabilir.

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Fiat 2021 sıfır araç fiyatları! Haziran ayı Fiat Yeni Egea, 500, Doblo, Fiorino fiyatlarına zam! Araç alacaklar dikkat…

Araba sahip olmak isteyen milyonlarca kişi gündemde sıklıkla markaların kampanyalarını takip ederken bir yandan da güncel fiyatlara bakıyor. En çok tercih edilen otomobil markalarından biri olan Fiat'ın güncel kampanyalarını ve fiyatlaırnı merak ederek araştıran kişiler için gerekli tüm bilgileri haberimizde derledik. Fiat 2021 sıfır araç fiyatları! Haziran ayı Fiat Yeni Egea, 500, Doblo, Fiorino fiyatları sorgulaması arama motorları üzerinden sıklıkla yapılanlar arasında yer alıyor. Sıfır araç satın almak isteyenlerin merak ettiği tüm detayları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. İşte ayrıntılar…

Fiat 2021 sıfır araç fiyatları! Haziran ayı Fiat Yeni Egea, 500, Doblo, Fiorino fiyatlarına zam! Araç alacaklar dikkat…

Fiat 2021 Model Sıfır Araç Modelleri Haziran Ayı Güncel Zamlı Fiyat Listesi!

Easy 1.4 Fire 95 HP 157.900 TL
Easy 1.3 M.Jet 95 HP 199.000 TL

Fiat 2021 sıfır araç fiyatları! Haziran ayı Fiat Yeni Egea, 500, Doblo, Fiorino fiyatlarına zam! Araç alacaklar dikkat…

Easy 1.6 M.Jet 130 HP 231.900 TL
Urban 1.4 Fire 95 HP 173.900 TL

Fiat 2021 sıfır araç fiyatları! Haziran ayı Fiat Yeni Egea, 500, Doblo, Fiorino fiyatlarına zam! Araç alacaklar dikkat…
Urban 1.0 Firefly 100 HP 200.900 TL
Urban 1.3 M.Jet 95 HP 210.900 TL