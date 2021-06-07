En yüksek 2840 TL maaş ödenecek! 30 Haziran'da sona eriyor: 6 ay içinde alınmazsa...

Pandemi nedeniyle ekonomik anlamda zorluk çeken vatandaşlarımıza devlet desteği son sürat devam ediyor. Türkiye'de ilk kez geçen yılın mart ayında başlayan ve sonrasında uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) 30 Haziran 2021'de sona eriyor. İşsizlik maaşı, herhangi bir PTT şubesine kimlik kartıyla başvurularak her ayın 5'inde hesaplara yatırılıyor. İşsizlik maaşının 6 ay içinde çekilmesi şartı bulunuyor. Aksi durumda maaş İŞKUR'a geri gönderiliyor. Bu noktada, Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlananlar işsizlik maaşı alabilir mi? Sorusu merak edilen konular arasında yer aldı. İşte Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı hakkında tüm detaylar...Öte yandan, son 3 yıl içerisinde 600 günlük primi bulunuyorsa, son 120 gün şartı kısa çalışma ödeneğinden ve ücretsiz izinde yerine gelmiş sayılıyor.