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En yüksek 2840 TL maaş ödenecek! 30 Haziran'da sona eriyor: 6 ay içinde alınmazsa...

Koronavirüs pandemisi ekonomik anlamda olumsuz etkileri beraberinde getirdi. Türkiye'de ilk kez 26 Mart 2020 tarihinde 3 ay süre için devreye alınan ve uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) 30 Haziran 2021'de sona eriyor. İşsizlik maaşı, herhangi bir PTT şubesine kimlik kartıyla başvurularak her ayın 5'inde hesaplara yatırılıyor. İşsizlik maaşının 6 ay içinde çekilmesi şartı bulunuyor. Aksi durumda maaş İŞKUR'a geri gönderiliyor. Bu noktada, Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlananlar işsizlik maaşı alabilir mi? Sorusu merak edilen konular arasında yer aldı. İşte Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı hakkında tüm detaylar...

07.06.2021 10:46 - Son Güncelleme: 07.06.2021 10:46
En yüksek 2840 TL maaş ödenecek! 30 Haziran'da sona eriyor: 6 ay içinde alınmazsa...

Pandemi nedeniyle ekonomik anlamda zorluk çeken vatandaşlarımıza devlet desteği son sürat devam ediyor. Türkiye'de ilk kez geçen yılın mart ayında başlayan ve sonrasında uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) 30 Haziran 2021'de sona eriyor. İşsizlik maaşı, herhangi bir PTT şubesine kimlik kartıyla başvurularak her ayın 5'inde hesaplara yatırılıyor. İşsizlik maaşının 6 ay içinde çekilmesi şartı bulunuyor. Aksi durumda maaş İŞKUR'a geri gönderiliyor. Bu noktada, Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlananlar işsizlik maaşı alabilir mi? Sorusu merak edilen konular arasında yer aldı. İşte Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı hakkında tüm detaylar...Öte yandan, son 3 yıl içerisinde 600 günlük primi bulunuyorsa, son 120 gün şartı kısa çalışma ödeneğinden ve ücretsiz izinde yerine gelmiş sayılıyor.

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En yüksek 2840 TL maaş ödenecek! 30 Haziran'da sona eriyor: 6 ay içinde alınmazsa...

İşten çıkarma (fesih) yasağı, ücretsiz izin ve ücretsiz izne gönderilenlere yapılan 1.500 liralık nakdi destek de 30 Haziran 2021'de bitiyor.

En yüksek 2840 TL maaş ödenecek! 30 Haziran'da sona eriyor: 6 ay içinde alınmazsa...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Kısa Çalışma Ödeneği için son tarih 31 Haziran 2021. Sürenin uzatılıp uzatılmayacağına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Kısa Çalışma Kapsamında;

- İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi,
- Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi,

hizmetleri sağlanmaktadır.

En yüksek 2840 TL maaş ödenecek! 30 Haziran'da sona eriyor: 6 ay içinde alınmazsa...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALAN İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİYOR MU?

Bu yetki kapsamında 30 Haziran 2020 tarihinde Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Karar uyarınca, covid-19 pandemisi dolayısıyla verilen kısa çalışma ödenekleri, işsizlik ödeneğinden düşülmeyecek. Kısa çalışma ödeneği almış olan çalışanların işsizlik ödeneği konusunda hiçbir kaybı olmayacak.

En yüksek 2840 TL maaş ödenecek! 30 Haziran'da sona eriyor: 6 ay içinde alınmazsa...

ARANAN ŞARTLAR NELER? 600 GÜN PRİM...

Çalışanlar kısa çalışma ödeneğinden ya da ücretsiz izinde geçen ve 1 seneyi geçik zamanın, işsizlik maaşı için 'süre' hesaplarında kullanılıp kullanılmayacağı akıllarda soru işareti bırakıyor. İşsizlik maaşından faydalanabilmesi adına işçinin 3 senede 600 gün priminin olması ve son 120 gün de aynı işyerinde çalışması gerekiyor.