En yüksek 2840 TL maaş ödenecek! 30 Haziran'da sona eriyor: 6 ay içinde alınmazsa...
Koronavirüs pandemisi ekonomik anlamda olumsuz etkileri beraberinde getirdi. Türkiye'de ilk kez 26 Mart 2020 tarihinde 3 ay süre için devreye alınan ve uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) 30 Haziran 2021'de sona eriyor. İşsizlik maaşı, herhangi bir PTT şubesine kimlik kartıyla başvurularak her ayın 5'inde hesaplara yatırılıyor. İşsizlik maaşının 6 ay içinde çekilmesi şartı bulunuyor. Aksi durumda maaş İŞKUR'a geri gönderiliyor. Bu noktada, Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlananlar işsizlik maaşı alabilir mi? Sorusu merak edilen konular arasında yer aldı. İşte Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı hakkında tüm detaylar...
Pandemi nedeniyle ekonomik anlamda zorluk çeken vatandaşlarımıza devlet desteği son sürat devam ediyor. Türkiye'de ilk kez geçen yılın mart ayında başlayan ve sonrasında uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) 30 Haziran 2021'de sona eriyor. İşsizlik maaşı, herhangi bir PTT şubesine kimlik kartıyla başvurularak her ayın 5'inde hesaplara yatırılıyor. İşsizlik maaşının 6 ay içinde çekilmesi şartı bulunuyor. Aksi durumda maaş İŞKUR'a geri gönderiliyor. Bu noktada, Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlananlar işsizlik maaşı alabilir mi? Sorusu merak edilen konular arasında yer aldı. İşte Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı hakkında tüm detaylar...Öte yandan, son 3 yıl içerisinde 600 günlük primi bulunuyorsa, son 120 gün şartı kısa çalışma ödeneğinden ve ücretsiz izinde yerine gelmiş sayılıyor.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALAN İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİYOR MU?
Bu yetki kapsamında 30 Haziran 2020 tarihinde Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Karar uyarınca, covid-19 pandemisi dolayısıyla verilen kısa çalışma ödenekleri, işsizlik ödeneğinden düşülmeyecek. Kısa çalışma ödeneği almış olan çalışanların işsizlik ödeneği konusunda hiçbir kaybı olmayacak.
ARANAN ŞARTLAR NELER? 600 GÜN PRİM...
Çalışanlar kısa çalışma ödeneğinden ya da ücretsiz izinde geçen ve 1 seneyi geçik zamanın, işsizlik maaşı için 'süre' hesaplarında kullanılıp kullanılmayacağı akıllarda soru işareti bırakıyor. İşsizlik maaşından faydalanabilmesi adına işçinin 3 senede 600 gün priminin olması ve son 120 gün de aynı işyerinde çalışması gerekiyor.