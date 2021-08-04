2021 ikinci el ve sıfır araba fiyatları düşecek mi? ÖTV indirimi son dakika olacak mı? İşte son durum!
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu'ndan "Araçlarda ÖTV indirimi yapılsın" isteği geldi. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yapılacak indirimle hem vatandaşın hem de piyasaların rahatlayacağını öne sürdü. TESK, ÖTV ve KDV'de revizyon talep etti. Peki ama araba fiyatları düşer mi? 2021 ÖTV indirimi gelecek mi henüz resmi bir açıklama yapılmadı. ÖTV indirimi ile araç fiyatlarında da indirime gidilerek daha çok araç satılması sağlanabiceğini düşünen uzmanlar, geçtiğimiz yıl için ÖTV indirimi yapılması beklenmiyor açıklaması yapmıştı. Fakat bu yıl henüz resmi bir açıklama gelmedi.
ÖTV indirimi son dakika: Otomobilde ÖTV indirimi olacak mı? 2021 ikinci el ve sıfır araba fiyatları düşecek mi? Ağustos ayının gelmesi ve pandemi yasaklarının kalkmasıyla eş güdümlü yeni vasıta sahibi olmak isteyen pek çok şahıs denk geldiği fiyatlar karşısında büyük şaşkınlık yaşıyor. KDV, ÖTV fiyatları vasıtaları olması gereken fiyatların üç katına çıkarttığı amacıyla herkes indirim bekliyor. Bizler de sizler amacıyla piyasada inceleme yaparak en ideal fiyatlı sıfır otomobilleri bir araya getirdi. Peki, otomobilde ÖTV indirimi olacak mı? 2021 ikinci el araba fiyatları düşecek mi?
OTOMOBİLDE ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?
Konuyla alakalı alınacak kararlar bekleniyor. ÖTV indirimi ile alakalı son dakika gelişmeleri geldikçe haberimizde yer alacak.
İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
Koronavirüs olay sayısında görülen artış ardından piyasalarda tedirginlik yaşandı. Fiyatların yüksek olması nedeniyle ikinci el vasıta alımları azalırken, fiyatların düşeceği tarih de merak ediliyor. Eksperler fiyatların yaz aylarında yüzde 10 düşebileceğini vurguluyor.
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaş nedeniyle çalışamaz hale gelen pek çok ticari aracın yenilenmesi gerekliliğini hatırlattı. Fakat vergiler nedeniyle vasıta fiyatlarının nerdeyse iki katına çıktığını söyledi. "Bu amaçla bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV indirimi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
ÖNEMLİ AÇIKLAMA GELDİ
Başta ticari araçlar olmak üzere binlerce kişinin aracını yenileceğini ve bu nedenle ÖTV indirimi beklendiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ÖTV indiriminin devletin zararına değil yararına olduğuna değinerek, "ÖTV indirimi bütçede açık yaratarak devlete zarar ettirmek yerine, tam tersi araçların yenilenmesiyle hem piyasalar zincirleme olumlu etkilenecek, hem üretim ve yatırımların artmasıyla istihdama katkı sağlanacak, hem sanayinin hurda ihtiyacına destek olunacaktır. Hatta bu ÖTV indiriminin hurda teşviki ile de desteklenmesi, hurda ithalatımızı azaltarak sanayicinin yüzünü güldürürken cari açığa da olumlu katkı yapacaktır" şeklinde vurguladı.