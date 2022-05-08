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Milyonlarca anne ve anne adayını ilgilendiriyor! Yarım mesai tam maaş ve 6 yıl erken emeklilik fırsatı!

Birçok anne veya anne adayı çalışma hayatına devam ederken haklarının farkında bile değil. Emeklilikten maddi yardıma, izinden kreş hakkına kadar birçok alanda anneler için önemli avantajlar sunuluyor. İşgöremezlik ödeneği, yarım zamanlı çalışma, doğum parası, yarım mesai tam maaş, 6 yıl erken emeklilik... İşte tüm merak edilenler...

08.05.2022 08:44 - Son Güncelleme: 08.05.2022 08:44
Milyonlarca anne ve anne adayını ilgilendiriyor! Yarım mesai tam maaş ve 6 yıl erken emeklilik fırsatı!

Çalışma hayatı ile ilgili yasalarımız anneleri ve anne adaylarını koruyucu destekler içeriyor. Emeklilikten maddi yardıma, izinden kreş hakkına kadar birçok alanda anneler için önemli avantajlar sunuluyor. İşte Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in Yeni Asır'daki yazısı

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Milyonlarca anne ve anne adayını ilgilendiriyor! Yarım mesai tam maaş ve 6 yıl erken emeklilik fırsatı!

Bugün Anneler Günü.
Tüm kadınların Anneler Günü kutlu olsun. Vefat eden annelerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Son yıllarda kadınların iş dünyasında daha çok yer almasını sağlayacak önemli düzenlemeler hayatımıza girdi.

Milyonlarca anne ve anne adayını ilgilendiriyor! Yarım mesai tam maaş ve 6 yıl erken emeklilik fırsatı!

Böylece hem anne olup hem de çalışma imkanlarının önü açıldı. Annelere, anne adaylarına ve kadınlara yasalarımızdan kaynaklanan önemli destekler de bulunuyor.

Milyonlarca anne ve anne adayını ilgilendiriyor! Yarım mesai tam maaş ve 6 yıl erken emeklilik fırsatı!

Emeklilikten maddi desteklere, kreş hakkından, izin sürelerine kadar anneler ve kadınlar için birçok avantaj sunuluyor. Özellikle anneler ve anne adayları için yasalarımızda bulunan avantajlardan bazıları şöyle:

Milyonlarca anne ve anne adayını ilgilendiriyor! Yarım mesai tam maaş ve 6 yıl erken emeklilik fırsatı!

ANALIK İZNİ: Kadınlar doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 haftalık izin hakkına sahip. Bu süre 112 gün olarak kullanılıyor. Doktor raporlarıyla uzatılması da mümkün. Ayrıca günde 1.5 saatlik süt izinleri de var. Çocuk sayısına göre 6 aya kadar ücretsiz izin kullanma hakkı da bulunuyor. Ayrıca hamilelik döneminde işveren, kadının rahatı için gerekli tedbirleri almak zorunda. Örneğin ağır işlerde çalıştırılamıyor, gece mesaisi yaptırılamıyor.

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