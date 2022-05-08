Milyonlarca anne ve anne adayını ilgilendiriyor! Yarım mesai tam maaş ve 6 yıl erken emeklilik fırsatı!
Birçok anne veya anne adayı çalışma hayatına devam ederken haklarının farkında bile değil. Emeklilikten maddi yardıma, izinden kreş hakkına kadar birçok alanda anneler için önemli avantajlar sunuluyor. İşgöremezlik ödeneği, yarım zamanlı çalışma, doğum parası, yarım mesai tam maaş, 6 yıl erken emeklilik... İşte tüm merak edilenler...
08.05.2022 08:44 - Son Güncelleme: 08.05.2022 08:44
ANALIK İZNİ: Kadınlar doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 haftalık izin hakkına sahip. Bu süre 112 gün olarak kullanılıyor. Doktor raporlarıyla uzatılması da mümkün. Ayrıca günde 1.5 saatlik süt izinleri de var. Çocuk sayısına göre 6 aya kadar ücretsiz izin kullanma hakkı da bulunuyor. Ayrıca hamilelik döneminde işveren, kadının rahatı için gerekli tedbirleri almak zorunda. Örneğin ağır işlerde çalıştırılamıyor, gece mesaisi yaptırılamıyor.