Enflasyon açıklandı zamlı maaşlar netleşti! Milyonlarca emekli ve memur bu haberi bekliyor! Kim ne kadar alacak? İşte yeni maaşlar
Milyonlarca memur ve emekli, Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte yeni zam oranıyla maaşlarını hesaplamaya başladı. Enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte emekliler ve memurların enflasyon farkları da ortaya çıktı. Peki emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak? En düşün emekli maaşı kaç lira? İşte detaylar...
Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emeklilerin ve memurların alacakları zam oranlarıyla ilgili veriler netleşmeye başladı.
4 aylık enflasyona göre emekliler ve memurların enflasyon farkları da ortaya çıktı. En düşük maaşlar arttı. Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in yazısına göre milyonlarca emekli ve memurun Temmuz ayında alacakları zam oranlarını belirleyecek olan enflasyon rakamları netleşiyor. Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 aylık oran da ortaya çıkmış oldu.
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Böylece Temmuz artışıyla ilgili ipuçları da gelmiş oldu. Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Nisan ayı ile birlikte 904,79'a çıktı. Bu değişim 4 aylık enflasyon oranının yüzde 31,71 olarak gerçekleşmesini sağladı. Üç aylık enflasyon oranı ise yüzde 22,81 olmuştu. Bu durumda emekliler ve memurlar için ilk 4 aylık oranlar da kesinleşmiş oldu.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
SSK ve Bağ-Kur emeklisine Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez maaş artışı yapılıyor. Bu artışlar enflasyon oranında gerçekleştiriliyor. Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacak.
Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık enflasyon artış oranı yüzde 31,71 olarak gerçekleşti. Şimdi 2 aylık (Mayıs ve Haziran) enflasyon daha buna eklenecek.
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