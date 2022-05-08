Enflasyon açıklandı zamlı maaşlar netleşti! Milyonlarca emekli ve memur bu haberi bekliyor! Kim ne kadar alacak? İşte yeni maaşlar

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

SSK ve Bağ-Kur emeklisine Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez maaş artışı yapılıyor. Bu artışlar enflasyon oranında gerçekleştiriliyor. Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacak.