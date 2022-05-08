Dolar kurundaki seyir nasıl olacak? Fed kararı sonrası piyasalarda yeni denge

Küresel piyasalarda artan enflasyon endişeleri tahvil getirilerinin yükselmesine yol açarken, altında baskı yaratmaya devam ediyor. Artan enflasyon endişeleri dolar ve tahvilde yukarı yönlü bir ivmeye yol açıyor. Altında ise baskılanma devam ediyor. Gelişmeler altının üçüncü haftayı da kayıpla tamamlamasına neden oldu. Haftanın son işlem gününde spot altının ons fiyatında 1.909 dolar seviyesi test edildi.