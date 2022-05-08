Dolar kurundaki seyir nasıl olacak? Fed kararı sonrası piyasalarda yeni denge
Fed piyasaların beklentisi doğrultusunda politika faizinde 50 baz puan artışa gitti. Fed'in faiz kararının ardından gözler Dolar/TL kuruna döndü. Türkiye'deki fiyatlamalarda ve enflasyonda en önemli gösterge olan dolar kuru için şu anda kritik seviye olarak 15 TL sınırı ön plana çıkıyor. Peki Fed kararı doları etkileyecek mi? Artan küresel risklerin dolar/TL kuruna yansıması nasıl olacak?
NASDAQ'TA SERT DÜŞÜŞ
ABD'de yıllık enflasyonun yüzde 8.5 ile yeni bir rekor kırması ve Fed'in faiz artışı beraberinde Nasdaq Endeksi'nin tüm zamanların zirvesinden yüzde 22 gerilemesine neden oldu. Piyasalar merkez bankalarının enflasyon ile mücadelede başarısız olma ihtimalini fiyatlamaya başladı.
Küresel piyasalarda artan enflasyon endişeleri tahvil getirilerinin yükselmesine yol açarken, altında baskı yaratmaya devam ediyor. Artan enflasyon endişeleri dolar ve tahvilde yukarı yönlü bir ivmeye yol açıyor. Altında ise baskılanma devam ediyor. Gelişmeler altının üçüncü haftayı da kayıpla tamamlamasına neden oldu. Haftanın son işlem gününde spot altının ons fiyatında 1.909 dolar seviyesi test edildi.
SEYİR NASIL OLACAK?
Milliyet'in haberine göre Türkiye'deki fiyatlamalarda en önemli gösterge dolar kuru. Dolar/TL kuru için kritik psikolojik seviye ise 15 TL. 15 TL'nin aşılması dolar/TL kurunun 12.5-15 TL bandından çıkarak 15 TL'nin üzerinde yeni bir bant oluşturmasına neden olacaktır. Küresel bazda artan riskler kurdaki yönelimi yukarı doğru itiyor.