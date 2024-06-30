Memura emekliye yeni zam oranı şekillendi! %21.11 artış ile en düşük 41.462 TL yatacak! Öğretmen, polis, hemşire, avukat...

Memur ve 2.7 milyon memur emeklisi, 3 Temmuz Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarına kilitlendi. Açıklanacak verilerle birlikte Temmuz ayında uygulanacak maaş zammı da netleşecek. Beklentiler, Haziran ayı enflasyonunun yüzde 3-4 bandında gerçekleşeceği yönünde. Bu durumda, 6 aylık enflasyon farkı da göz önüne alındığında, memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranının %15 ile %20 arasında olması bekleniyor. Peki, zamlı maaşlar nasıl hesaplanacak? İşte meslek meslek memur maaş tablosu haberimizde...