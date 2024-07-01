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Emekliye temmuzda %25.8 zam şekillendi! SSK, Bağ-Kur, EYT'liye 15.000 TL taban maaş yolda! Evde bakım, 65 yaş aylığı, dul maaşı alanlar...

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren Haziran ayı enflasyon rakamları ve yılın ikinci zam oranları bu hafta içerisinde netleşiyor. 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanması beklenen enflasyon verileri, emekli, memur, sosyal yardım alan ve dul yetim maaşı alan vatandaşların yeni maaşlarını doğrudan etkileyecek. İşçi kesimini de yakından ilgilendiren bu gelişme, aynı zamanda kıdem tazminatı tavanının belirlenmesinde de etkili olacak. 5 aylık enflasyonun yüzde 22.72 olarak kaydedilmesinin ardından, uzmanlar 6 aylık enflasyonun yüzde 25.8 civarında gerçekleşmesini öngörüyor.

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 06:23 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 06:28
Emekliye temmuzda %25.8 zam şekillendi! SSK, Bağ-Kur, EYT’liye 15.000 TL taban maaş yolda! Evde bakım, 65 yaş aylığı, dul maaşı alanlar... 1

Enflasyon oranı, milyonlarca kişinin alacağı zam oranlarını da belirleyecek. Gözler, Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan verilere çevrildi. Böylece milyonlarca emekli ve memurun yanı sıra sosyal yardım, dul ve yetim maaşı alanlar da Temmuz ayında alacakları yeni maaş miktarını öğrenmiş olacaklar.

Emekliye temmuzda %25.8 zam şekillendi! SSK, Bağ-Kur, EYT’liye 15.000 TL taban maaş yolda! Evde bakım, 65 yaş aylığı, dul maaşı alanlar... 2

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
Sayıları 10 milyonun üzerinde olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyon oranında artış alıyor. Bu yılın ikinci zammı için de 6 aylık enflasyon oranı geçerli olacak. Buna göre yüzde 25-26 bandında bir enflasyon artışı söz konusu. Refah payı kararı çıkarsa oran artacak.

Emekliye temmuzda %25.8 zam şekillendi! SSK, Bağ-Kur, EYT’liye 15.000 TL taban maaş yolda! Evde bakım, 65 yaş aylığı, dul maaşı alanlar... 3

MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ
Memurlar ve memur emeklileri de her yıl Ocak ve Temmuz'da toplu sözleşmeden kaynaklı zamlarını alıyor. Bu yıl Ocak ayında yüzde 15 zam alan memurlar ve memur emeklileri Temmuz'da ise yüzde 10 toplu sözleşme artışı alacak.

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