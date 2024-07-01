Emekliye temmuzda %25.8 zam şekillendi! SSK, Bağ-Kur, EYT'liye 15.000 TL taban maaş yolda! Evde bakım, 65 yaş aylığı, dul maaşı alanlar...

1 Enflasyon oranı, milyonlarca kişinin alacağı zam oranlarını da belirleyecek. Gözler, Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan verilere çevrildi. Böylece milyonlarca emekli ve memurun yanı sıra sosyal yardım, dul ve yetim maaşı alanlar da Temmuz ayında alacakları yeni maaş miktarını öğrenmiş olacaklar.

2 SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

Sayıları 10 milyonun üzerinde olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyon oranında artış alıyor. Bu yılın ikinci zammı için de 6 aylık enflasyon oranı geçerli olacak. Buna göre yüzde 25-26 bandında bir enflasyon artışı söz konusu. Refah payı kararı çıkarsa oran artacak.

