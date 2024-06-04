2024 A101 4-7 Haziran aktüel kataloğu! 1 alana 1 bedava yarın 09.00'da başlıyor! 2.5 KG'si 145,90'dan 79,90 TL'ye iniyor...

A101, 4-7 Haziran 2024 tarihleri arasında geçerli olacak yeni kataloğuyla tüketicilere birbirinden cazip fırsatlar sunmaya hazırlanıyor! Şişme botlardan deniz ürünlerine, elektronik aletlerden ev gereçlerine kadar geniş bir yelpazede sunduğu indirimler ve kampanyalarla dikkat çeken bu katalog, alışveriş severlerin ilgisini çekiyor. Alışveriş keyfini doruklara taşıyacak olan bu özel fırsatları kaçırmak istemeyenler için, işte A101'in aktüel ürünler listesi ve detayları...
A101, 6 Haziran 2024'te başlayacak olan yeni kataloğuyla büyük bir indirim şölenine ev sahipliği yapıyor! Şişme botlardan deniz ürünlerine, her ihtiyaca yönelik birçok üründe cazip kampanyalar ve fırsatlar sizleri bekliyor.
4-7 HAZİRAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Et Dövme Demiri 149 TL
Castle Piknik Termosu 6,5 L 249 TL
Aprilla Kablosuz Sinek Öldürücü 249 TL
JVC 55' 4K Ultra HD Smart tv 13.999 TL
JVC 50' UHD Smart Led Tv 11.499 TL
Toshiba 43' UHD Smart Led Tv 9.999 TL
Hi-Level 32' Webos HD Ready Tv 4.799 T
Onvec X100 Akıllı Kamera 749 TL