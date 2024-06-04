2024 A101 4-7 Haziran aktüel kataloğu! 1 alana 1 bedava yarın 09.00'da başlıyor! 2.5 KG'si 145,90'dan 79,90 TL'ye iniyor...

A101, 4-7 Haziran 2024 tarihleri arasında geçerli olacak yeni kataloğuyla tüketicilere birbirinden cazip fırsatlar sunmaya hazırlanıyor! Şişme botlardan deniz ürünlerine, elektronik aletlerden ev gereçlerine kadar geniş bir yelpazede sunduğu indirimler ve kampanyalarla dikkat çeken bu katalog, alışveriş severlerin ilgisini çekiyor. Alışveriş keyfini doruklara taşıyacak olan bu özel fırsatları kaçırmak istemeyenler için, işte A101'in aktüel ürünler listesi ve detayları...