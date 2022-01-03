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Haberler Ekonomi 2022 Ocak ayı imam maaşları zammı! 2022 imam maaşı enflasyon farkı ek ödeme ve 3600 ek gösterge zammı ne kadar?

2022 Ocak ayı imam maaşları zammı! 2022 imam maaşı enflasyon farkı ek ödeme ve 3600 ek gösterge zammı ne kadar?

TÜİK'in 2022 enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından memur ve emeklilerin alacakları yeni zamlı maaş oranları da belli oldu. Türkiye'de çok sayıda imam ve din görevlisinin beklediği zamlı maaş oranı ve enflasyon farkı netlik kazandı. Tüm memur ve memur emeklisinin maaşlarında yüzde 5 + 22, 48, işçi emeklisi için yüzde 25,47 oranında zam uygulanacak. Yeni rakamlara göre imamların alacakları maaşlar ise kademe, unvan ve eş &ndash; çocuk durumuna göre değişiklik gösteriyor. İşte 2022 güncel imam maaşları.

takvim.com.tr
03.01.2022 15:51 - Son Güncelleme: 03.01.2022 15:51
2022 Ocak ayı imam maaşları zammı! 2022 imam maaşı enflasyon farkı ek ödeme ve 3600 ek gösterge zammı ne kadar?
2022 İmam Maaşları Ne Kadar Oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak'ta açıklanan enflasyon rakamlarına göre imamların yeni yılda alacakları maaş zam oranları belli oldu. Türkiye genelinde Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan çok sayıda imam ve din görevlisi için yeni zam oranları geçerli olacak. Ayrıca derece, kişinin medeni durumu ve diğer unsurlara göre imam maaşları değişiklik gösterecek.
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2022 Ocak ayı imam maaşları zammı! 2022 imam maaşı enflasyon farkı ek ödeme ve 3600 ek gösterge zammı ne kadar?

2022 yılı için bekar imamların alacakları zamlı maaşlar şu şekilde:

• 9/1 İmam Hatip:

- 2022 Ocak – Haziran Maaşı: 5 Bin 361 TL

- 2022 Temmuz - Aralık Maaşı: 5 Bin 736 TL

- 2023 Ocak – Haziran Maaşı: 6 Bin 195 TL

- 2023 Temmuz – Aralık Maaşı: 6 Bin 567 TL

2022 Ocak ayı imam maaşları zammı! 2022 imam maaşı enflasyon farkı ek ödeme ve 3600 ek gösterge zammı ne kadar?

2022 yılı için evli ve 2 çocuk sahibi imamların alacakları zamlı maaşlar şu şekilde:

• 9/1 İmam Hatip:

- 2022 Ocak – Haziran Maaşı: 5 Bin 919 TL

- 2022 Temmuz – Aralık Maaşı: 6 Bin 334 TL

- 2023 Ocak – Haziran Maaşı: 6 Bin 840 TL

- 2023 Temmuz – Aralık Maaşı: 7 Bin 251 TL

2022 Ocak ayı imam maaşları zammı! 2022 imam maaşı enflasyon farkı ek ödeme ve 3600 ek gösterge zammı ne kadar?

2022 Vaiz Maaşları Ne Kadar Oldu?

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan imam hatiplerin yanı sıra çok vaiz kadrosunda görev yapan çok sayıda din görevlisi tarafından da yeni zamlı maaş oranları merak edilmeye başladı.

2022 Ocak ayı imam maaşları zammı! 2022 imam maaşı enflasyon farkı ek ödeme ve 3600 ek gösterge zammı ne kadar?

TÜİK'in enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, toplu sözleşme ile memur ve memur emeklileri için belirlenen enflasyon farklı ve diğer ek zam oranları da eklenerek yeni oranlar hesaplanabiliyor.

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