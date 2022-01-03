2022 Ocak ayı imam maaşları zammı! 2022 imam maaşı enflasyon farkı ek ödeme ve 3600 ek gösterge zammı ne kadar?
TÜİK'in 2022 enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından memur ve emeklilerin alacakları yeni zamlı maaş oranları da belli oldu. Türkiye'de çok sayıda imam ve din görevlisinin beklediği zamlı maaş oranı ve enflasyon farkı netlik kazandı. Tüm memur ve memur emeklisinin maaşlarında yüzde 5 + 22, 48, işçi emeklisi için yüzde 25,47 oranında zam uygulanacak. Yeni rakamlara göre imamların alacakları maaşlar ise kademe, unvan ve eş – çocuk durumuna göre değişiklik gösteriyor. İşte 2022 güncel imam maaşları.
03.01.2022 15:51
- Son Güncelleme: 03.01.2022 15:51
2022 İmam Maaşları Ne Kadar Oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak'ta açıklanan enflasyon rakamlarına göre imamların yeni yılda alacakları maaş zam oranları belli oldu. Türkiye genelinde Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan çok sayıda imam ve din görevlisi için yeni zam oranları geçerli olacak. Ayrıca derece, kişinin medeni durumu ve diğer unsurlara göre imam maaşları değişiklik gösterecek.