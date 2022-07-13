Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ekonomik gündemi değerlendirdi: Vatandaşı pahalılığa karşı korumaya devam edeceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ekonomik gündemi değerlendirdi. Fahiş fiyat oluşumlarına müsamaha göstermediklerini ve göstermeyeceklerini belirten Bakan Nebati, 'Vatandaşımızı pahalılığa karşı korumaya devam edeceğiz' dedi.
13.07.2022 06:58 - Son Güncelleme: 13.07.2022 06:58
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, atılan adımların vatandaşlara yansımasının takipçisi olduklarını belirterek, "Hiçbir şekilde fahiş fiyat oluşumlarına müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz. Vatandaşımızı hayat pahalılığına karşı korumaya devam edeceğiz" dedi. Nebati, ekonomi gündemini şöyle değerlendirdi:
DOĞALGAZDA % 81 SÜBVANSİYON: Gıda fiyatlarındaki artışın kontrol altına alınması, hem enflasyonla mücadele hem de vatandaşımızı hayat pahalılığına karşı korumak açısından bizim en önemli önceliğimiz olmuştur.
Bu bağlamda, KDV oranını gıda ürünlerinde yüzde 8'den 1'e, temizlik malzemeleri ve yeme-içme hizmetlerinde yüzde 18'den 8'e indirdik. Meskenlerde kullanılan doğalgazı tam yüzde 81 oranında sübvanse ediyoruz.