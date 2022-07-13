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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ekonomik gündemi değerlendirdi: Vatandaşı pahalılığa karşı korumaya devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ekonomik gündemi değerlendirdi: Vatandaşı pahalılığa karşı korumaya devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ekonomik gündemi değerlendirdi. Fahiş fiyat oluşumlarına müsamaha göstermediklerini ve göstermeyeceklerini belirten Bakan Nebati, 'Vatandaşımızı pahalılığa karşı korumaya devam edeceğiz' dedi.

Hazal Ateş
13.07.2022 06:58 - Son Güncelleme: 13.07.2022 06:58
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ekonomik gündemi değerlendirdi: Vatandaşı pahalılığa karşı korumaya devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, atılan adımların vatandaşlara yansımasının takipçisi olduklarını belirterek, "Hiçbir şekilde fahiş fiyat oluşumlarına müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz. Vatandaşımızı hayat pahalılığına karşı korumaya devam edeceğiz" dedi. Nebati, ekonomi gündemini şöyle değerlendirdi:

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ekonomik gündemi değerlendirdi: Vatandaşı pahalılığa karşı korumaya devam edeceğiz

DOĞALGAZDA % 81 SÜBVANSİYON: Gıda fiyatlarındaki artışın kontrol altına alınması, hem enflasyonla mücadele hem de vatandaşımızı hayat pahalılığına karşı korumak açısından bizim en önemli önceliğimiz olmuştur.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ekonomik gündemi değerlendirdi: Vatandaşı pahalılığa karşı korumaya devam edeceğiz

Bu bağlamda, KDV oranını gıda ürünlerinde yüzde 8'den 1'e, temizlik malzemeleri ve yeme-içme hizmetlerinde yüzde 18'den 8'e indirdik. Meskenlerde kullanılan doğalgazı tam yüzde 81 oranında sübvanse ediyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ekonomik gündemi değerlendirdi: Vatandaşı pahalılığa karşı korumaya devam edeceğiz

Kira sözleşmelerindeyse Temmuz 2023'e kadar artış oranını yüzde 25 ile sınırlandırdık.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ekonomik gündemi değerlendirdi: Vatandaşı pahalılığa karşı korumaya devam edeceğiz

Tüm bu uygulamalarla fiyat artışlarını yavaşlatmak üzere toplam 241.3 milyar lira vergiden feragat ettik.

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