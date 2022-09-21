15 günde PTT'den alabilirsiniz! 905 TL ödeme yapılıyor! Aile Bakanlığı TC kimlikle kayıt yapana karşılıksız para veriyor! 12 ay boyunca...

Aylık olarak 1150 TL veriliyor! Dar gelirli kişiler kiralarını ödemekte zorlanmaları durumunda kira destek ödemesinden faydalanmak üzere büyük ilgi gösteriyor. Maddi olarak zor şartlarda yaşam sürdüren ailelere, kiralarının ödeyebilmeleri açısından çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından kira desteği sağlanıyor. Aylık 1500 lira 12 ay boyunca kiracılara ödeniyor. Kira desteğine e-develt üzerinden başvurulabiliyor. Peki, kira yardımından kimler yararlanacak? Başvuru şartları neler? İşte merak edilenler!