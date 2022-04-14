RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Milyonlara Temmuz kazancı! Emekli, memur, EYT'liyi yakından ilgilendiriyor... İşte tüm detaylar

Milyonlara Temmuz kazancı! Emekli, memur, EYT'liyi yakından ilgilendiriyor... İşte tüm detaylar

3600 ek gösterge ve sözleşmeliler ile ilgili düzenlemelerin Temmuz'a kadar yasalaşması beklenirken, sıra EYT'lilere gelecek. Memuraemekliye ek iyileştirme de karara bağlanacak.

14.04.2022 06:59 - Son Güncelleme: 14.04.2022 06:59
Milyonlara Temmuz kazancı! Emekli, memur, EYT’li herkesi yakından ilgilendiriyor... İşte tüm detaylar

Milyonlarca kişi için Temmuz kritik önem taşıyor.

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Milyonlara Temmuz kazancı! Emekli, memur, EYT’li herkesi yakından ilgilendiriyor... İşte tüm detaylar

Kamu çalışanlarından emeklilere, EYT'lilere kadar pek çok kesimi ilgilendiren konular bu tarihte çözülmüş olacak.

Milyonlara Temmuz kazancı! Emekli, memur, EYT’li herkesi yakından ilgilendiriyor... İşte tüm detaylar

Mayıs ayında Meclis'e sevk edilecek 3600 ek gösterge ve sözleşmeliler ile ilgili düzenlemelerin Temmuz ayına kadar yasalaşması bekleniyor.

Milyonlara Temmuz kazancı! Emekli, memur, EYT’li herkesi yakından ilgilendiriyor... İşte tüm detaylar

Böylece sıra EYT'lilere gelirken, memurlara ve emeklilere ek iyileştirmede de karar verilecek.

Milyonlara Temmuz kazancı! Emekli, memur, EYT’li herkesi yakından ilgilendiriyor... İşte tüm detaylar

İKRAMİYE DE VAR
SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz'da ilk 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alırken; memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 7 artış ve bu yılın ilk yarısındaki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

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