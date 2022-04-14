Milyonlara Temmuz kazancı! Emekli, memur, EYT'liyi yakından ilgilendiriyor... İşte tüm detaylar

İKRAMİYE DE VAR

SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz'da ilk 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alırken; memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 7 artış ve bu yılın ilk yarısındaki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.