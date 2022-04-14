Milyonlara Temmuz kazancı! Emekli, memur, EYT'liyi yakından ilgilendiriyor... İşte tüm detaylar
3600 ek gösterge ve sözleşmeliler ile ilgili düzenlemelerin Temmuz'a kadar yasalaşması beklenirken, sıra EYT'lilere gelecek. Memuraemekliye ek iyileştirme de karara bağlanacak.
14.04.2022 06:59 - Son Güncelleme: 14.04.2022 06:59
Kamu çalışanlarından emeklilere, EYT'lilere kadar pek çok kesimi ilgilendiren konular bu tarihte çözülmüş olacak.
Mayıs ayında Meclis'e sevk edilecek 3600 ek gösterge ve sözleşmeliler ile ilgili düzenlemelerin Temmuz ayına kadar yasalaşması bekleniyor.