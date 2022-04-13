SGK girişi bu tarihte olanlara YAŞ YOK! EYT’de 2-3 yıl düşürülecek! 6’lı çözüm devreye alınıyor! Gelecek ay içinde...

EYT konusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı 3600 ek gösterge ve EYT ile ilgili yapılan son açıklamalarda. EYT'liler için şuanda tam 5 formül bulunuyor. İşte tüm formüller ve EYT ile ilgili çalışmaların detayları...