SGK girişi bu tarihte olanlara YAŞ YOK! EYT'de 2-3 yıl düşürülecek! 6'lı çözüm devreye alınıyor! Gelecek ay içinde...
EYT'de son durum ve yasa çalışmaları merak edilip araştırılıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için hali hazırda 5 formül var. Emeklilik hesaplamalarında sigorta başlangıç gününe, doğum yılına ve yatırılan prime bakılır. Primi tamamlamasına rağmen sigorta başlangıcı sebebiyle için yaşa takılanlar emekli olamıyor. 3600 ek gösterge meselesinin çözülmesine ramak kala gözler EYT çalışmalarına çevrildi. Peki, EYT ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler ve EYT için masadaki tüm formüller...
13.04.2022 22:32 - Son Güncelleme: 13.04.2022 22:32
EYT konusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı 3600 ek gösterge ve EYT ile ilgili yapılan son açıklamalarda. EYT'liler için şuanda tam 5 formül bulunuyor. İşte tüm formüller ve EYT ile ilgili çalışmaların detayları...
3600 ek gösterge ve sözleşmeliler ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşılırken, sırada EYT var. Yaşa takılanlar yeni çalışmayı beklerken, çeşitli formüller de gündemde...
1) Çalışma kimleri kapsayacak?
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayan ancak yaşı bekleyenleri ilgilendiriyor.