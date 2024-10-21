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MİLYONLARA REFAH PAYI! Ocak 2025 emekli, memur, evde bakım, 65 yaş aylığı, engelli maaşı zamlı ödeme listesi çıktı

Sosyal destek ödemeleri geçen yıla göre %30,98 oranında zam yapıldı. 2025 yılında yapılacak zam memur maaşlarına paralel olarak belirlenecek. Bu gelişmeler sonrası refah payı formülü üzerinde duruluyor. Peki, yeni yılda emekli, memur, evde bakım, 65 yaş aylığı, engelli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni dönemdeki ödemelere dair ayrıntılar...<br />

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Ekim 2024 , 06:25 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 06:25
MİLYONLARA REFAH PAYI! Ocak 2025 emekli, memur, evde bakım, 65 yaş aylığı, engelli maaşı zamlı ödeme listesi çıktı

Sosyal desteklere ayrılan kaynak önemli bir artışla 2025'te 651 milyar liraya çıkarıldı. Bu da sosyal destek ödemelerinde %30,98 oranında bir artış anlamına geliyor. Memur maaş artışlarıyla paralel olarak düzenlenen destek ödemeleri milyonlarca vatandaşın refah seviyesini artırmayı hedefliyor.

MİLYONLARA REFAH PAYI! Ocak 2025 emekli, memur, evde bakım, 65 yaş aylığı, engelli maaşı zamlı ödeme listesi çıktı

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR
2024 bütçesinde elektrik ve doğal gaz sübvansiyonları, sosyal nitelikli harcamalar ile asgari ücretin vergi dışı tutulması için toplam 1 trilyon 600,7 milyar lira kaynak ayrılmıştı.

MİLYONLARA REFAH PAYI! Ocak 2025 emekli, memur, evde bakım, 65 yaş aylığı, engelli maaşı zamlı ödeme listesi çıktı

65 yaş üstü yaşlılarımız, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımız ve yakınlarına bağlanan aylıklar kapsamında 64,1 milyar lira Engelli vatandaşlarımızın evde bakımına destek amacıyla 56,2 milyar lira Sosyal konut finansmanının desteklenmesi amacıyla 16 milyar lira Ekonomik yoksunluk içinde olan çocuklarımızın aileleri yanında yetişmelerine imkan sağlayan sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 12,5 milyar lira kaynak yer almıştı.

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