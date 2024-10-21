MİLYONLARA REFAH PAYI! Ocak 2025 emekli, memur, evde bakım, 65 yaş aylığı, engelli maaşı zamlı ödeme listesi çıktı

Sosyal desteklere ayrılan kaynak önemli bir artışla 2025'te 651 milyar liraya çıkarıldı. Bu da sosyal destek ödemelerinde %30,98 oranında bir artış anlamına geliyor. Memur maaş artışlarıyla paralel olarak düzenlenen destek ödemeleri milyonlarca vatandaşın refah seviyesini artırmayı hedefliyor.

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR

2024 bütçesinde elektrik ve doğal gaz sübvansiyonları, sosyal nitelikli harcamalar ile asgari ücretin vergi dışı tutulması için toplam 1 trilyon 600,7 milyar lira kaynak ayrılmıştı.