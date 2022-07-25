PTT, VGM, İŞKUR, SGK duyurdu: Hemen başvurarak en az 6.000 TL-16 bin 106 TL alabilirsiniz! Hatırlamayanın hakkı her an yanabilir!

Hatırlamayanın hakkı yanar. Bu koşulu taşıyana anında ödeme yapılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından destek ödemeleri devam ediyor. Destekler çalışan, çalışmayan, yaşlı, yeni doğmuş, bakıma muhtaç ve hasta gibi çeşitli durumlarda bulunan vatandaşlara sağlanan vatandaşların mağduriyetlerinin en aza indirilmesi adına ödeniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınabilecek bazı destekler de bulunuyor. Ödemeler başvuru onaylanır onaylanmaz hesaplara geçiyor. Unutmuş olduğunuz paralar olabilir. İşte o ödemelere dair merak edilenler!