Milyonlara müjde! Uygun faiz oranları ile ev sahibi olun! Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Denizbank kentsel dönüşüm kredisi…
Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşa müjdeli haber geldi. Uygun faiz oranları ile ev sahibi olmak isteyenler ve bu hayaline ulaşmak için bankaların güncel kampanyalarını, faiz oranlarını yakından takip eden kişiler hangi bankalarda hangi şartların istendiği, faiz oranları, vade zamanı gibi daha pek çok ayrıntıyı merakla araştırır oldu. Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Denizbank kentsel dönüşüm kredisi ile ilgili tüm bilgileri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. İşte güncel kentsel dönüşüm kredisi faiz oranları…
Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşa müjdeli haber geldi. Uygun faiz oranları ile ev sahibi olmak isteyenler ve bu hayaline ulaşmak için bankaların güncel kampanyalarını, faiz oranlarını yakından takip eden kişiler hangi bankalarda hangi şartların istendiği, faiz oranları, vade zamanı gibi daha pek çok ayrıntıyı merakla araştırır oldu. Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Denizbank kentsel dönüşüm kredisi ile ilgili tüm bilgileri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. İşte güncel kentsel dönüşüm kredisi faiz oranları…
Ev sahibi olmak isteyen ve hayal kuran kişiler bu hayale kavuşmak için bankaları konut kredisi faiz oranlarını yakından takip eder oldu. Özellikle koronavirüs salgınından dolayı ekonomik zorluk çeken vatandaşlar en uygun faiz oranını veren bankaların hangileri olduğunu merak ediyor. Bankaların yaptığı kampanyalar da merak konusu oluyor. Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Denizbank kentsel dönüşüm kredisi ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor. İşte Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Denizbank kentsel dönüşüm kredisi şartları…
VAKIFBANK
Afet riski altındaki yapıların dönüştürülmesini öngören "6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun" kapsamındaki kredilerdir.
Kentsel Dönüşüm Kredisinden Yararlanacak Kişiler:
Konutlarını yeniden inşa etmek isteyen hak sahiplerine,
Riskli yapılarda en az 1 yıl oturan kiracı veya sınırlı ayni hak sahiplerine,
Konutu riskli yapı olarak tespit edilen ve farklı bir konut almak isteyen maliklere.
Kentsel Dönüşüm Kredisi Özellikleri:
1) Söz konusu kanun kapsamında kredi kullanacak hak sahiplerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca faiz desteği sağlanacak olup söz konusu destekten faydalanılabilmesi için gayrimenkulün "Riskli Alan"da bulunması veya riskli alan içinde yer almamakla birlikte gayrimenkulün "Riskli Yapı" olduğu teknik raporlarla tespit edilmiş olması gerekmektedir.
Riskli alan: Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya İdare tarafından AFAD'ın görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alanı ifade eder.
Riskli yapı: Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı ifade eder.