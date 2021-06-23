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Milyonlara müjde! Uygun faiz oranları ile ev sahibi olun! Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Denizbank kentsel dönüşüm kredisi…

Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşa müjdeli haber geldi. Uygun faiz oranları ile ev sahibi olmak isteyenler ve bu hayaline ulaşmak için bankaların güncel kampanyalarını, faiz oranlarını yakından takip eden kişiler hangi bankalarda hangi şartların istendiği, faiz oranları, vade zamanı gibi daha pek çok ayrıntıyı merakla araştırır oldu. Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Denizbank kentsel dönüşüm kredisi ile ilgili tüm bilgileri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. İşte güncel kentsel dönüşüm kredisi faiz oranları…

23.06.2021 00:39 - Son Güncelleme: 23.06.2021 00:39
Milyonlara müjde! Uygun faiz oranları ile ev sahibi olun! Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Denizbank kentsel dönüşüm kredisi…

Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşa müjdeli haber geldi. Uygun faiz oranları ile ev sahibi olmak isteyenler ve bu hayaline ulaşmak için bankaların güncel kampanyalarını, faiz oranlarını yakından takip eden kişiler hangi bankalarda hangi şartların istendiği, faiz oranları, vade zamanı gibi daha pek çok ayrıntıyı merakla araştırır oldu. Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Denizbank kentsel dönüşüm kredisi ile ilgili tüm bilgileri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. İşte güncel kentsel dönüşüm kredisi faiz oranları…

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Milyonlara müjde! Uygun faiz oranları ile ev sahibi olun! Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Denizbank kentsel dönüşüm kredisi…

Ev sahibi olmak isteyen ve hayal kuran kişiler bu hayale kavuşmak için bankaları konut kredisi faiz oranlarını yakından takip eder oldu. Özellikle koronavirüs salgınından dolayı ekonomik zorluk çeken vatandaşlar en uygun faiz oranını veren bankaların hangileri olduğunu merak ediyor. Bankaların yaptığı kampanyalar da merak konusu oluyor. Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Denizbank kentsel dönüşüm kredisi ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor. İşte Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Denizbank kentsel dönüşüm kredisi şartları…

Milyonlara müjde! Uygun faiz oranları ile ev sahibi olun! Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Denizbank kentsel dönüşüm kredisi…

HALKBANK KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ

Kredinizi, %1,15 faiz oranı ve %0,33 devlet destek oranı olmak üzere; toplam %1,48 faiz oranı ile 120 ay vadeye kadar kullanabilirsiniz. Üstelik tahsis ücreti de ödemezsiniz.

Milyonlara müjde! Uygun faiz oranları ile ev sahibi olun! Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Denizbank kentsel dönüşüm kredisi…

VAKIFBANK

Afet riski altındaki yapıların dönüştürülmesini öngören "6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun" kapsamındaki kredilerdir.

Kentsel Dönüşüm Kredisinden Yararlanacak Kişiler:

Konutlarını yeniden inşa etmek isteyen hak sahiplerine,
Riskli yapılarda en az 1 yıl oturan kiracı veya sınırlı ayni hak sahiplerine,
Konutu riskli yapı olarak tespit edilen ve farklı bir konut almak isteyen maliklere.

Milyonlara müjde! Uygun faiz oranları ile ev sahibi olun! Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Denizbank kentsel dönüşüm kredisi…

Kentsel Dönüşüm Kredisi Özellikleri:

1) Söz konusu kanun kapsamında kredi kullanacak hak sahiplerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca faiz desteği sağlanacak olup söz konusu destekten faydalanılabilmesi için gayrimenkulün "Riskli Alan"da bulunması veya riskli alan içinde yer almamakla birlikte gayrimenkulün "Riskli Yapı" olduğu teknik raporlarla tespit edilmiş olması gerekmektedir.

Riskli alan: Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya İdare tarafından AFAD'ın görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alanı ifade eder.

Riskli yapı: Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı ifade eder.