Milyonlara müjde! KYK borçları silindi mi? KYK kredi borcu son durum KYK borçlarına af geldi mi?
Milyonlar KYK borçları silinecek mi? sorusunu araştırmaya devam ediyor. KYK kredi borçlarının silinmesiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 1 Ekim itibariyle tekrar açılan TBMM'nin gündemine getirilen geri ödemeli burs borçları tamamen silinmesine ilişkin verilen hazırlanan teklif, Plan ve Bütçe Komisyonu'na da gönderildi. KYK borçlarının silinmesiyle ilgili teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda değerlendirildikten sonra, Milli Eğitim Komisyonuna gönderilecek. Teklif kabul edilirse, 2019 yılı itibariyle milyonlarca öğrencinin KYK borcu silinecek. Peki, KYK borçları silinecek mi? KYK borçlarına af gelecek mi? Kredi borçlarına ilişkin TBMM'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
KYK KREDİ BORCU SON DAKİKA SİLİNDİ Mİ?
KYK borçlarına af gelecek mi sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. KYK kredileri üniversite öğrencilerine düzenli olarak yatırılıyor. Okul bittikten sonra iş hayatına giren kişiler KYK kredi borcunu ödemeye başlıyor. Peki, KYK kredi borcu son durum nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisine Kredi ve Yurtlar Müesseseyi KYK kredi borçlarının silinmesine ait yasa önerisi sunuldu. Milletvekilleri arasında yapılacak olan görüşmenin sonucunda oylamalar yapılacak ve oylamada ilgili kanun teklifi kabul edilirse tüm öğrencilerin borçları silinecek. İşte, KYK borçları silinecek mi sorusunun yanıtı!
KONU MECLİS GÜNDEMİNDE: KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?
"Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" Başlığı ile Yavuz Ağıralioğlu tarafından meclise sunulan teklifin kısaca amacı ise şu şekilde; "Teklif ile, öğrenim kredisi veya katkı kredisi almış ve borçları muaccel olan kişilerin borçlarının silinmesi amaçlanmaktadır." Öğrenim gördükleri zaman diliminde Kredi Yurtlar Kurumundan (KYK) kredi alanlar borçların silinip silinmeyeceği konusunda önümüzdeki günlerde mecliste alınacak kararla birlikte netliğe kavuşacak.
KYK BORCUNU ERTELEMEK MÜMKÜN MÜ?
KYK kredi borçlarını birer yıllık süreyle ertelemek mümkün. Borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler 'turkiye.gov.tr'den e-Devlet şifreleri ile erteleme talebinde bulunabiliyor. Erteleme başvurusunda bulunmak için işsizlik, askerlik durumlarının oluşması ve yüksek lisans ya da doktora eğitimine devam edilmesi gerekiyor.