Milyonlara müjde! KYK borçları silindi mi? KYK kredi borcu son durum KYK borçlarına af geldi mi?

KONU MECLİS GÜNDEMİNDE: KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

"Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" Başlığı ile Yavuz Ağıralioğlu tarafından meclise sunulan teklifin kısaca amacı ise şu şekilde; "Teklif ile, öğrenim kredisi veya katkı kredisi almış ve borçları muaccel olan kişilerin borçlarının silinmesi amaçlanmaktadır." Öğrenim gördükleri zaman diliminde Kredi Yurtlar Kurumundan (KYK) kredi alanlar borçların silinip silinmeyeceği konusunda önümüzdeki günlerde mecliste alınacak kararla birlikte netliğe kavuşacak.