Onaylandığı an raflarda tozunu bile göremeyeceksiniz! Satışlarına yasak geliyor! A101, BİM, ŞOK'ta bundan sonra... Zincir marketlerde flaş değişiklik!

Edinilen bilgiye göre, çalışmaları ilgili bakanlıklarda aylardan beri süren ve kamuoyunda çok kez tartışma konusu olan taslaklarla ilgili gelişme yaşandı. Özellikle küçük ve orta ölçekli esnafın ayakta kalabilmesi, bakkal ve bayilerin daralan satışlarına çözüm bulunması için zincir marketlerin satışını yapabileceği ürünlere sınırlama getirilmesi konusu hızlandı.