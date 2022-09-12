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Haberler Ekonomi Onaylandığı an raflarda tozunu bile göremeyeceksiniz! Satışlarına yasak geliyor! A101, BİM, ŞOK'ta bundan sonra... Zincir marketlerde flaş değişiklik!

Onaylandığı an raflarda tozunu bile göremeyeceksiniz! Satışlarına yasak geliyor! A101, BİM, ŞOK'ta bundan sonra... Zincir marketlerde flaş değişiklik!

81 ilde bulunan büyük market zincirleri için yeni karar! Düzenleme kapıda! Bakanlık küçük esnafı gözetmek için zincir marketlerle alakalı bir idaremelik hazırlıyor. Uygulamaya geçilmesi an meselesi! Zincir marketler yasa çıkar çıkmaz satışları kapatacak. Küçük ve orta ölçekli esnafın ayakta kalabilmesi için hazırlık yapılıyor. Peki düzenleme neleri içeriyor? İşte detaylar...

12.09.2022 13:13 - Son Güncelleme: 12.09.2022 13:14
Zincir marketlerde flaş değişiklik! Onaylandığı an raflarda tozunu bile göremeyeceksiniz! Satışlarına yasak geliyor! A101, BİM, ŞOK’ta bundan sonra...

ŞOK, Migros, BİM, A101 gibi zincir marketlerden alışverin yapan milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Onay gelirse anında raflardan kalkacak! Her gün yüzbinlerce kişinin uğradığı büyük marketlerle ilgili flaş değişiklik yapılıyor. Ticaret Bakanlığı, küçük esnafı korumak için zincir marketlerle ilgili bir yönetmelik düzenliyor. Marketler hakkında yeni bir karar verilmek üzere! Yönetmelikte yer alan detaylar müşterileri yakından ilgilendiriyor. Kabul edilirse satışa sunulamayacak. İşte ayrıntılar...

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Zincir marketlerde flaş değişiklik! Onaylandığı an raflarda tozunu bile göremeyeceksiniz! Satışlarına yasak geliyor! A101, BİM, ŞOK’ta bundan sonra...

A101, BİM, ŞOK gibi zincir marketlerde bazı ürünlerin satışının yasaklanmasını içeren paket TBMM'ye gönderiliyor. Peki düzenlemeye göre hangi ürünler marketlerde satılmayacak?

Zincir marketlerde flaş değişiklik! Onaylandığı an raflarda tozunu bile göremeyeceksiniz! Satışlarına yasak geliyor! A101, BİM, ŞOK’ta bundan sonra...

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken'in zincir marketlerde bazı ürünlerin satışının yasaklanacağına ilişkin sözlerinden sonra dikkatler yeniden zincir market düzenlemesine çekildi. Bu konuda farklı bir çalışma yapıldığı ortaya çıktı.

Zincir marketlerde flaş değişiklik! Onaylandığı an raflarda tozunu bile göremeyeceksiniz! Satışlarına yasak geliyor! A101, BİM, ŞOK’ta bundan sonra...

Geniş kapsamlı olan zincir market ve perakende taslaklarından, bazı maddelerin alınarak mini bir paket yapıldığı ve TBMM'ye gönderilmesine karar verildiği öğrenildi.

Zincir marketlerde flaş değişiklik! Onaylandığı an raflarda tozunu bile göremeyeceksiniz! Satışlarına yasak geliyor! A101, BİM, ŞOK’ta bundan sonra...

Edinilen bilgiye göre, çalışmaları ilgili bakanlıklarda aylardan beri süren ve kamuoyunda çok kez tartışma konusu olan taslaklarla ilgili gelişme yaşandı. Özellikle küçük ve orta ölçekli esnafın ayakta kalabilmesi, bakkal ve bayilerin daralan satışlarına çözüm bulunması için zincir marketlerin satışını yapabileceği ürünlere sınırlama getirilmesi konusu hızlandı.

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