Milyonlara müjde! 2020 yılı PTT bireysel kredi faiz oranı ne oldu? PTT'den kredi nasıl alınır? İşte PTTbank kredi başvuru şartları...
PTT bireysel kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu bağlamda PTT aracılığıyla ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için sunulan krediler bulunuyor. PTT aracılığıyla kredi kullanmak isteyen vatandaşlara sağlanan bu ihtiyaç kredisi detaylarını tüm yönleri ile araştırdık. PTT kredisi nedir? PTT aracılığıyla kredi kullanmak için sağlanması gereken koşullar nelerdir? Bankaların PTT ile sundukları faiz oranları ne kadar? İhtiyaç sahipleri PTT Tüketici Kredisi'ne, sadece nüfus cüzdanları veya TC kimlik kartlarıyla başvuru yapabilecek. Kredinin ilgili banka tarafından onaylanmasının ardından, kişinin gelir durumunu belgelendirmesiyle kredi işlemi tamamlanmış olacak ve kredi aynı gün verilebilecek.
PTT tüketici kredisi faiz oranı 2020 PTT'den kredi nasıl alınır? PTTbank kredi başvurusu nasıl yapılır? Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT AŞ), daha önce sadece kurum çalışanları ve emeklilerine sunduğu "Tüketici Kredisi" hizmetini müşterilerine de vermeye başladı. PTT AŞ'den yapılan açıklamada, şirketin Aktifbank ile imzaladığı protokol kapsamında, "Tüketici Kredisi" uygulamasının teknik altyapı çalışmalarına geçen yıl sonu itibarıyla başlandığı hatırlatıldı. Bu açıklamalardan sonra vatandaşlar PTT kredisi almak için araştırmaya başladılar bile. En çok da PTT kredi başvurusunun nasıl yapılacağı ve faiz oranının ne olacağı sorgulanıyor.
PTT ARACILIĞIYLA KREDİ VEREN BANKALAR
Öncelikle PTT kredisi nedir? sorusuna yanıt verelim. Bankalar maaşını PTT'den alan emekli vatandaşlara, personellere veya PTT personellerine ihtiyaç kredisi sağlıyor. Bu kredi başvuruları ve ödemeleri PTT aracılığıyla yapılıyor. PTT tarafından sağlanan bu ihtiyaç kredisi ise çeşitli bankalardan sağlanmakta olup bu bankalardan 5 tanesi şunlar; Denizbank, İNG Bank, TEB, Burgan Bank ve Aktifbank
DENİZBANK PTT KREDİSİ
Denizbank PTT ihtiyaç kredisi ile vatandaşlara en fazla 36 bin TL kredi imkanı sunuyor. Banka tarafından sağlanan vade oranı ise en fazla 60 ay. 80 yaş şartının bulunduğu kredi kampanyasında sunulan faiz oranları ise şunlar; "Emekli müşterilerimiz için belirlenen aylık akdi faiz oranı 2.000 TL – 5.000 TL arası kredi tutarlarında % 1,89'dur. Emekli müşterilerimiz için belirlenen aylık akdi faiz oranı 5.001 TL – 10.000 TL arası kredi tutarlarında % 1,69'dur.. Emekli müşterilerimiz için belirlenen aylık akdi faiz oranı 10.001 TL – 36.000 TL arası kredi tutarlarında % 1,59'dir."
ING BANK PTT KREDİSİ
İNG Bank PTT aracılığıyla en fazla 45 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi sağlıyor. Bu kredi tutarı için vade olanağı ise Denizbank'ta olduğu gibi en fazla 60 ay. 75 yaş sınırının olduğu kredi kampanyasında sunulan faiz imkanları ise şu şekilde;
Maaşını PTT'den alan Emekli Müşterilerimiz için faiz oranı; 3.000 TL'ye kadar %2,74, 3.000 TL ile 10.000 TL aralığı için %2,49,10.000 TL ile 20.000 TL aralığı için 2.39% ve 20.000 TL ve üstü için %2,24'tür."
TEB PTT KREDİSİ
TEB tarafından sağlanan PTT kredisinde en fazla 40 bin TL kredi kullanımı yapılabilir. Bu kredi kullanımları için 60 ay vade seçeneği bulunuyor. 70 yaş şartının yer aldığı kredi kampanyasında faiz oranları kişite özel belirleniyor. BURGAN BANK PTT KREDİSİ Burghan Bank tarafından sağlanan PTT kredisinde faiz oranları diğer bankalara göre bir hayli yüksek. 55 bin TL'ye kadar sağlanan kredi için açıklanan faiz oranları şu şekilde; "Kredi tutarı 3.000 TL ile 9.999 TL arasında olan krediler için faiz oranı tüm vadelerde %2,86'dır. Kredi tutarı 10.000 TL ile 19.999 TL arasında olan krediler için faiz oranı tüm vadelerde %2,47'dir. Kredi tutarı 20.000 TL ile 55.000 TL arasında olan krediler için faiz oranı tüm vadelerde %2,35'dir."