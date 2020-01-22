Milyonlara müjde! 2020 yılı PTT bireysel kredi faiz oranı ne oldu? PTT'den kredi nasıl alınır? İşte PTTbank kredi başvuru şartları...

ING BANK PTT KREDİSİ

İNG Bank PTT aracılığıyla en fazla 45 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi sağlıyor. Bu kredi tutarı için vade olanağı ise Denizbank'ta olduğu gibi en fazla 60 ay. 75 yaş sınırının olduğu kredi kampanyasında sunulan faiz imkanları ise şu şekilde;

Maaşını PTT'den alan Emekli Müşterilerimiz için faiz oranı; 3.000 TL'ye kadar %2,74, 3.000 TL ile 10.000 TL aralığı için %2,49,10.000 TL ile 20.000 TL aralığı için 2.39% ve 20.000 TL ve üstü için %2,24'tür."