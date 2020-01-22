Memurların mesai saati değişiyor! Yeni model belli oldu
Milyonlarca memurun beklediği esnek çalışma saatleri ile ilgili düzenlemede artık sona gelindi. Ücretin de netleşmesinin ardından memurlar için esnek çalışma sistemi hayata geçirilecek. Peki yeni sistem nasıl olacak? Detaylar haberimizde...
Milyonlarca 4/A'lı çalışan 2016 yılından itibaren yarı zamanlı çalışma sistemine kavuştu. Ancak yarı zamanlı çalışma sistemini 3 milyonluk 4/C'li kamu personelleri de bekliyor.İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır esnek çalışma modelinin detaylarını yazdı.
YARI ZAMANLI ÇALIŞMA NEDİR?
Doğum yapan sigortalı çalışan annelerden doğum izni bitimi sonrası işyerine dilekçe ile müracaat ederek yarı zamanlı çalışma süresini başlatıyor. Yarı zamanlı çalışmada herhangi bir ücret kesintisi olmaksızın kişilere yarım gün çalışma imkanı sunuluyor. Ücretin yarısı işsizlik fonundan karşılanmaktadır. Yalnız burada ücretin işsizlik fonundan çıkan kısmı asgari ücrete göre ödenmektedir.
Yani 10 bin lira maaş alıyorsanız 5 bin lirayı işvereniniz ödüyor kalan kısım ise 5 bin lira değil, mevcut asgari ücretin yarısı şeklinde ödeniyor. Çalışılmayan yarım gün için 2020 yılına göre 49,05 TL ödeniyor. Yarı zamanlı çalışma uygulamasından faydalanmak isteyen sigortalının son üç yıllık hizmet süresinde kesintisiz 600 gün işsizlik sigortası primi bildiriminde bulunmuş olması gerekiyor ve bir ay öncesinden işverene yazılı bildirimde bulunulması şartı aranıyor.
YARARLANAN MEMURLAR ÇIKTI
2016 Yılından bu yana uygulanan yarı zamanlı çalışma uygulamasından memurlar hala faydalanamıyor. 3 Milyonluk memur nüfusunda yarı zamanlı uygulamaya geçildiğinde oluşacak iş yükünü kaldıracak bir sistem oturtulmadığından henüz yasal olarak uygulanmıyor. Tabi bu kazanılmış hak olarak değerlendirildiğinden mahkemeye giden memurlar bu haktan faydalanabiliyor.
Geçtiğimiz yıllarda Emniyet Genel Müdürlüğünde hizmet veren bir polis memurunun talebinin reddedilmesi sonucu kişi mahkemeye müracaat etmiş ve bu haktan mahkeme kararıyla faydalandırılmıştı. Yasal bir kanun düzenlemesi bulunmadığından yararlanmak isteyen kişiler yargı yoluyla bu haklarını kullanabiliyor.