Memurların mesai saati değişiyor! Yeni model belli oldu

YARARLANAN MEMURLAR ÇIKTI

2016 Yılından bu yana uygulanan yarı zamanlı çalışma uygulamasından memurlar hala faydalanamıyor. 3 Milyonluk memur nüfusunda yarı zamanlı uygulamaya geçildiğinde oluşacak iş yükünü kaldıracak bir sistem oturtulmadığından henüz yasal olarak uygulanmıyor. Tabi bu kazanılmış hak olarak değerlendirildiğinden mahkemeye giden memurlar bu haktan faydalanabiliyor.

Geçtiğimiz yıllarda Emniyet Genel Müdürlüğünde hizmet veren bir polis memurunun talebinin reddedilmesi sonucu kişi mahkemeye müracaat etmiş ve bu haktan mahkeme kararıyla faydalandırılmıştı. Yasal bir kanun düzenlemesi bulunmadığından yararlanmak isteyen kişiler yargı yoluyla bu haklarını kullanabiliyor.