9.500 TL maaşla en az lise mezunu yüzlerce belediye memuru alımı başvuru şartları... İŞKUR üzerinden itfaiye eri, zabıta, şoför, mühendis alınıyor
İŞKUR üzerinden itfaiye eri, zabıta, şoför, mühendis alımları an itibariyle başlamış bulunmaktadır. En az ise 9.500 TL maaş verilecek. Başvuruların kabulündeki ilk aranan özellik Türk vatandaşlığıdır. Alım oluşturulan belediyeye bağlı olarak memuriyet statüleri değişmektedir.
29.10.2022 11:30 - Son Güncelleme: 29.10.2022 11:30
İşkur yayınladığı son ilanda yüzlerce memur alacağının haberini verdi. Birçok ilde oluşturulan memur alımlarının detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. En az lise mezunu ile çoğu kadro açıldığı görülmekte. İllere ve bakanlıklara göre yapılacak memur alımlarında müracaatlar başladı. Haberin devamında alım yapan illerin ve bakanlıkların listesi ve müracaat tarihleri mevcuttur.