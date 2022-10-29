9.500 TL maaşla en az lise mezunu yüzlerce belediye memuru alımı başvuru şartları... İŞKUR üzerinden itfaiye eri, zabıta, şoför, mühendis alınıyor

İşkur yayınladığı son ilanda yüzlerce memur alacağının haberini verdi. Birçok ilde oluşturulan memur alımlarının detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. En az lise mezunu ile çoğu kadro açıldığı görülmekte. İllere ve bakanlıklara göre yapılacak memur alımlarında müracaatlar başladı. Haberin devamında alım yapan illerin ve bakanlıkların listesi ve müracaat tarihleri mevcuttur.