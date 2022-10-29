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Haberler Ekonomi 9.500 TL maaşla en az lise mezunu yüzlerce belediye memuru alımı başvuru şartları... İŞKUR üzerinden itfaiye eri, zabıta, şoför, mühendis alınıyor

9.500 TL maaşla en az lise mezunu yüzlerce belediye memuru alımı başvuru şartları... İŞKUR üzerinden itfaiye eri, zabıta, şoför, mühendis alınıyor

İŞKUR üzerinden itfaiye eri, zabıta, şoför, mühendis alımları an itibariyle başlamış bulunmaktadır. En az ise 9.500 TL maaş verilecek. Başvuruların kabulündeki ilk aranan özellik Türk vatandaşlığıdır. Alım oluşturulan belediyeye bağlı olarak memuriyet statüleri değişmektedir.

takvim.com.tr
29.10.2022 11:30 - Son Güncelleme: 29.10.2022 11:30
9.500 TL maaşla en az lise mezunu yüzlerce belediye memuru alımı başvuru şartları... İŞKUR üzerinden itfaiye eri, zabıta, şoför, mühendis alınıyor

İşkur yayınladığı son ilanda yüzlerce memur alacağının haberini verdi. Birçok ilde oluşturulan memur alımlarının detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. En az lise mezunu ile çoğu kadro açıldığı görülmekte. İllere ve bakanlıklara göre yapılacak memur alımlarında müracaatlar başladı. Haberin devamında alım yapan illerin ve bakanlıkların listesi ve müracaat tarihleri mevcuttur.

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9.500 TL maaşla en az lise mezunu yüzlerce belediye memuru alımı başvuru şartları... İŞKUR üzerinden itfaiye eri, zabıta, şoför, mühendis alınıyor

En az lise mezunu alım yapmakta olan belediyeler KPSS koşulu aramaktadır. P93 puan türünden en az 50 puan alma koşulu vardır. Kamu haklarından mahrum kalmaya sebep olmuş bir suça karışmama koşulu aranmaktadır.

9.500 TL maaşla en az lise mezunu yüzlerce belediye memuru alımı başvuru şartları... İŞKUR üzerinden itfaiye eri, zabıta, şoför, mühendis alınıyor

Erkek adaylar bağlamında askerlik koşulu aranmamaktadır. Ancak askerliği gelmiş olmamak ibaresi yönergede yer almaktadır.

9.500 TL maaşla en az lise mezunu yüzlerce belediye memuru alımı başvuru şartları... İŞKUR üzerinden itfaiye eri, zabıta, şoför, mühendis alınıyor

Diğer bir müracaat koşulu ise görevi yapmaya engel fiziki ya da ruhsal bir hastalığı bulunmamak. Bu koşulları tamamlamanın dışında belediyelerin özel koşulları bulunabilir.

9.500 TL maaşla en az lise mezunu yüzlerce belediye memuru alımı başvuru şartları... İŞKUR üzerinden itfaiye eri, zabıta, şoför, mühendis alınıyor

Alım oluşturulan pozisyonların özel koşul ve durumlarını işkur sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.

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