MİLYONLARA MEMUR ZAMMI: Kamu görevlilerinin ve emeklilerin yeni maaşları ne olacak? Sosyal destekler nasıl değişecek?

Ocak ayında milyonların geliri artacak. Bu kesimlerden biri de memurlar olacak. Yaklaşık 4 milyon memura yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Şu ana kadar 4 enflasyon verisi belli oldu. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.06 oldu. Buna göre 4 ayda yüzde 1.87 enflasyon farkı oluştu.
Memurların Ocak zammı bu oranla yüzde 7.99'a ulaştı. Geriye 2 aylık veri kalırken, Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu enflasyonu tahminini yüzde 44 olarak güncellemesi yeni ipucu verdi.
Bu tahmin gerçekleşirse 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 15.45 olarak çıkacak. Bu durumda memurların enflasyon farkı yüzde 4.95'e, Ocak zammı da yüzde 11.25'e ulaşacak.