MİLYONLARA MEMUR ZAMMI: Kamu görevlilerinin ve emeklilerin yeni maaşları ne olacak? Sosyal destekler nasıl değişecek?

Ocak ayında milyonların geliri artacak. Bu kesimlerden biri de memurlar olacak. Yaklaşık 4 milyon memura yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Şu ana kadar 4 enflasyon verisi belli oldu. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.06 oldu. Buna göre 4 ayda yüzde 1.87 enflasyon farkı oluştu.