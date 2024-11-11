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MİLYONLARA MEMUR ZAMMI: Kamu görevlilerinin ve emeklilerin yeni maaşları ne olacak? Sosyal destekler nasıl değişecek?

Memurların Ocak zammı Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre yüzde 11.25'i bulacak. En düşük maaş 43 bin lirayı aşarken, yapılacak artış memur emeklilerinin gelirlerinden özel sektör çalışanların tazminatına, bedelli askerlik ücretinden sosyal destek ödemelerine kadar geniş bir kesime yansıyacak. İşte detayları...

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 07:02 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 07:13
MİLYONLARA MEMUR ZAMMI: Kamu görevlilerinin ve emeklilerin yeni maaşları ne olacak? Sosyal destekler nasıl değişecek?

Ocak ayında milyonların geliri artacak. Bu kesimlerden biri de memurlar olacak. Yaklaşık 4 milyon memura yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Şu ana kadar 4 enflasyon verisi belli oldu. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.06 oldu. Buna göre 4 ayda yüzde 1.87 enflasyon farkı oluştu.

MİLYONLARA MEMUR ZAMMI: Kamu görevlilerinin ve emeklilerin yeni maaşları ne olacak? Sosyal destekler nasıl değişecek?

Memurların Ocak zammı bu oranla yüzde 7.99'a ulaştı. Geriye 2 aylık veri kalırken, Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu enflasyonu tahminini yüzde 44 olarak güncellemesi yeni ipucu verdi.

MİLYONLARA MEMUR ZAMMI: Kamu görevlilerinin ve emeklilerin yeni maaşları ne olacak? Sosyal destekler nasıl değişecek?

Bu tahmin gerçekleşirse 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 15.45 olarak çıkacak. Bu durumda memurların enflasyon farkı yüzde 4.95'e, Ocak zammı da yüzde 11.25'e ulaşacak.

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