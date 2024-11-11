Evlenene 167 bin TL: Devletin çeyiz desteği artıyor! Nelere dikkat edilmeli?

Çeyiz hesabında düzenli ödeme tutarları ve desteğin üst sınırı her yıl Ocak ayında yeniden değerleme oranı kadar yükseliyor. 2025 yılına ilişkin tutarların sinyali geldi. Yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak ilan edilirse çeyiz hesabında yeni tutarlar şöyle olacak:

-Aylık ödemede alt sınır 999,11 liradan bin 438, üst sınır 9 bin 991 liradan 14 bin 380 liraya çıkacak. 3 aylık ödemeyi tercih edenlerde ise 2 bin 997 lira olan alt sınır 4 bin 314, 29 bin 973 lira olan üst sınır 43 bin 141 liraya yükselecek.

- Katılımcı, hesabın açılış tarihinde 2024 yılı için azami 149 bin 869 lira yatırabiliyordu. 2025'te hesap açanlar bir defada en çok 215 bin 706 lira yatırabilecek.