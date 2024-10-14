EMEKLİYE YENİ ZAM: Ocak artışı için tahminler nasıl değişti? SSK ve Bağ-Kur’luları neler bekliyor?

% 8.92 ARTIŞ CEPTE Bu verilerin yarısı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, temmuz ayı enflasyonu yüzde 3.23, ağustos enflasyonu 2.47, eylül enflasyonu yüzde 2.97 çıktı. Buna göre temmuz-eylül enflasyonu yüzde 8.92 olarak gerçekleşti.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 3 ayda yüzde 8.92 artış oluşurken, zam oranının belli olması için geriye 3 veri kaldı. Artış için ipuçları da geliyor. Merkez Bankası yeni Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Ekonomistlerle gerçekleştirilen ankette 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 44.11 olarak tahmin edildi. Buna göre 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 15.53 olarak gerçekleşebilecek.