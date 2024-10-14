Tarım Kredi Market, ekim ayı boyunca sürdürdüğü indirim kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Hafta sonuna özel olarak hazırlanan kampanyada, 5 litre ayçiçek yağı, 32'li tuvalet kağıdı ve 1 kilogram çay gibi ürünler büyük indirimlerle satışa sunulacak. Üreticiden halka ekonomik fiyatlarla satış yapan market, 10 gün boyunca bu çılgın fiyatlarla müşterilerini ağırlayacak. Kaliteli ve uygun fiyatlı alışveriş fırsatlarını kaçırmak istemeyenler için Tarım Kredi Market'in indirimli fiyat listesi dikkat çekiyor.