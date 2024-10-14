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Ayçiçek Yağı, Çay ve Tuvalet Kağıdında Büyük İndirim! Tarım Kredi’den 10 Günlük Kampanya

Tarım Kredi Market, ekim ayına özel indirim kampanyaları ile vatandaşları sevindirmeye devam ediyor. Bu hafta sonu, 5 litre ayçiçek yağı, 32'li tuvalet kağıdı ve 1 kilogram çay gibi temel gıda ve temizlik ürünlerinde büyük indirimler sunulacak. Yalnızca 10 gün sürecek olan bu indirimler, ekonomik alışveriş yapmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar arasında yer alıyor. Tarım Kredi Market'in indirimli ürün listesiyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlı alışveriş yapmak mümkün.

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 18:22 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 18:22
Ayçiçek Yağı, Çay ve Tuvalet Kağıdında Büyük İndirim! Tarım Kredi’den 10 Günlük Kampanya

Tarım Kredi Market, ekim ayı boyunca sürdürdüğü indirim kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Hafta sonuna özel olarak hazırlanan kampanyada, 5 litre ayçiçek yağı, 32'li tuvalet kağıdı ve 1 kilogram çay gibi ürünler büyük indirimlerle satışa sunulacak. Üreticiden halka ekonomik fiyatlarla satış yapan market, 10 gün boyunca bu çılgın fiyatlarla müşterilerini ağırlayacak. Kaliteli ve uygun fiyatlı alışveriş fırsatlarını kaçırmak istemeyenler için Tarım Kredi Market'in indirimli fiyat listesi dikkat çekiyor.

Ayçiçek Yağı, Çay ve Tuvalet Kağıdında Büyük İndirim! Tarım Kredi’den 10 Günlük Kampanya
  • TK Kremalı Gofret Çeşitleri - 18.90 TL
  • TK Marshmallowlu Gofret - 26.90 TL
  • TK Yuvarlak Kremalı Bisküvi - 26.90 TL
  • Ülker Kremalı Bisküvi Çeşitleri - 29.90 TL
  • Torku Pötibör - 47.90 TL
Ayçiçek Yağı, Çay ve Tuvalet Kağıdında Büyük İndirim! Tarım Kredi’den 10 Günlük Kampanya
  • Burçak Bisküvi Çeşitleri - 38.90 TL
  • Eti Tutku - 19.90 TL
  • TK Kaçak Çay (1 kg) - 132.90 TL
  • TK Demlik Poşet Çay (25'li) - 32.90 TL
  • TK Dökme Çay Çeşitleri - 26.90 TL
  • TK Karışık Kuruyemiş - 86.90 TL
  • Ülker Çiziviç Peynirli Kraker - 32.90 TL
  • Tablerek Fındık Dolgulu Çikolatalı Stick - 49.90 TL
  • TK Leblebi - 23.90 TL
  • TK Şerbet - 18.90 TL
  • TK Türk Kahvesi - 37.90 TL
  • TK Dibek Kahvesi - 29.90 TL
  • TK Toz Şeker (1 kg) - 29.90 TL
  • Gazlı İçecek (2.5 L) - 17.90 TL
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