MİLYONLARA MEMUR ZAMMI | Emeklilere çifte kazanç, kamu görevlisine 3’lü artış... Gelirlere nasıl yansıyacak?

Yeni yıl yeni gelirlerle başlayacak. Memurların Ocak zammının oranını 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon şekillendirecek. Temmuz-Aralık enflasyonunun yüzde 10'u aşan kısmı, yüzde 6'lık zamma ilave edilecek.
TÜİK verilerine göre Temmuz- Kasım enflasyonu yüzde 14.57 olurken, 5 ayda memurlara yüzde 10.4 zam oluştu.
Geriye sadece Aralık enflasyonu kaldı. Merkez Bankası'nın Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Aralık enflasyonu tahmini yüzde 1.67 çıktı.
Bu tahmine göre memurların artışı yüzde 12.24 seviyesinde gerçekleşecek. Memurların zam oranı; Aralık enflasyonu yüzde 2 çıkarsa yüzde 12.61, yüzde 2.5 olursa yüzde 13.16, yüzde 3 olarak gerçekleşirse yüzde 13.71 seviyesini bulacak.
Kesin oran 3 Ocak'ta belli olacak.
■ KAMU GÖREVLİSİNE 3'LÜ ARTIŞ:
Zam oranı memurların hem maaşlarına hem aile yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi gibi ek ödemelerine yansıyacak. Halen en düşük memur maaşı 39 bin 205 lira seviyesinde bulunurken, bu maaş zam yüzde 12.24 olursa 44 bin 4, yüzde 13.71 olursa 44 bin 580 liraya çıkacak.
Bu oranlara göre aile yardımı da çalışmayan eş için 2 bin 63 liradan 2 bin 315-2 bin 346, çocuk için (0-6 yaş) 453,90 liradan 509,46-516 lira aralığına ulaşabilecek. 641,81 lira olan sendikalı memurların toplu sözleşme ikramiyesi ise 720-730 lira seviyesine çıkacak.
■ EMEKLİLERE ÇİFTE KAZANÇ:
Memur zammı memur emeklilerinin maaşlarını ve ek ödemelerini de yükseltecek. En düşük emekli aylığı 17 bin 588 liradan zam yüzde 12.24 olursa 19 bin 740, yüzde 13.71'i bulursa 19 bin 999 liraya yükselecek.
Bu oranlara göre, uzman olmayan emekli doktorların aldığı ilave ödeme 18 bin 155 liradan 20 bin 378-20 bin 645, uzman doktorların ilave ödemesi de 23 bin 602 liradan 26 bin 491-26 bin 838 lira aralığına gelecek.
■ EVDE BAKIM DESTEĞİ:
Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 9 bin 77 lira tutarındaki destek 10 bin 189-10 bin 322 lira seviyesine ulaşacak.
■ ENGELLİ AYLIĞI:
18 yaşından küçük engellilerin yakınları ile yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 3 bin 338 liradan 3 bin 746-3 bin 795, yüzde 70 ve üstü engeli olanlara verilen aylık da 5 bin 7 liradan 5 bin 619-5 bin 693 liraya çıkacak.
■ HASTALARA NAKDİ YARDIM:
Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan yardım artış tahminlerine göre 9 bin 77 liradan 10 bin 189- 10 bin 322 liraya gelecek.
■ AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ:
Sosyal ve Ekonomik Destek tutarının okul öncesi çocuk için 4 bin 312 liradan 4 bin 839-4 bin 903, ilköğretimde okuyan için 6 bin 468 liradan 7 bin 259-7 bin 354, ortaöğretimde okuyan için 6 bin 899 liradan 7 bin 743-7 bin 845, yükseköğrenimde okuyan için 7 bin 761 liradan 8 bin 711-8 bin 825 liraya çıkması bekleniyor.
■ İŞÇİLERE YENİ TAZMİNAT:
Memur zammı kıdem tazminatı tavanını da yükseltecek. Tavan 41 bin 828 liradan 46 bin 948-47 bin 563 lira seviyesine ulaşacak.
■ BEDELLİ ÜCRETİ DEĞİŞECEK:
217 bin 871 lira olan bedelli ücreti, tahminlere göre 244 bin- 247 bin lira seviyesine çıkacak.