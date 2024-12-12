MİLYONLARA MEMUR ZAMMI | Emeklilere çifte kazanç, kamu görevlisine 3’lü artış... Gelirlere nasıl yansıyacak?

■ KAMU GÖREVLİSİNE 3'LÜ ARTIŞ:

Zam oranı memurların hem maaşlarına hem aile yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi gibi ek ödemelerine yansıyacak. Halen en düşük memur maaşı 39 bin 205 lira seviyesinde bulunurken, bu maaş zam yüzde 12.24 olursa 44 bin 4, yüzde 13.71 olursa 44 bin 580 liraya çıkacak.

Bu oranlara göre aile yardımı da çalışmayan eş için 2 bin 63 liradan 2 bin 315-2 bin 346, çocuk için (0-6 yaş) 453,90 liradan 509,46-516 lira aralığına ulaşabilecek. 641,81 lira olan sendikalı memurların toplu sözleşme ikramiyesi ise 720-730 lira seviyesine çıkacak.

■ EMEKLİLERE ÇİFTE KAZANÇ:

Memur zammı memur emeklilerinin maaşlarını ve ek ödemelerini de yükseltecek. En düşük emekli aylığı 17 bin 588 liradan zam yüzde 12.24 olursa 19 bin 740, yüzde 13.71'i bulursa 19 bin 999 liraya yükselecek.

Bu oranlara göre, uzman olmayan emekli doktorların aldığı ilave ödeme 18 bin 155 liradan 20 bin 378-20 bin 645, uzman doktorların ilave ödemesi de 23 bin 602 liradan 26 bin 491-26 bin 838 lira aralığına gelecek.