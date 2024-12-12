YENİ YILDA EMEKLİ İÇİN 3 KRİTİK KARAR | Yüzde 44 zam ne getirecek? SSK, Bağ-Kur ve memur maaşları eşitlenecek mi?

Buna göre, memurlar için %10,4 oranında zam şimdiden oluşmuş durumda. Aralık ayı enflasyonu ise zam oranını netleştirecek.

Merkez Bankası'nın tahminine göre Aralık enflasyonu %1,67 olarak gerçekleşirse zam oranı %12,24 olacak. Ancak bu oran, Aralık enflasyonunun %2 veya %3 olması durumunda sırasıyla %12,61 ve %13,71 seviyelerine ulaşabilir. Kesin oran ise 3 Ocak'ta açıklanacak.

Memurlar için 3'lü Artış Memurlar için yapılacak zam, yalnızca maaşlara değil, aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesi gibi ek ödemelere de yansıyacak. En düşük memur maaşı:

Şu anda 39.205 TL olan en düşük memur maaşı, %12,24 zam ile 44.004 TL'ye, %13,71 zam ile 44.580 TL'ye yükselecek.

Aile yardımı:

Çalışmayan eş için verilen aile yardımı 2.063 TL'den, zam oranına bağlı olarak 2.315-2.346 TL'ye çıkacak.

0-6 yaş arası çocuk için verilen yardım ise 453,90 TL'den 509,46-516 TL aralığına ulaşacak.