Kendi evini yapana devletten 500.000 TL destek! Evinizin anahtarları hazır...

Konut fiyatlarında yaşanan ciddi artışlar nedeniyle vatandaşlar ev sahibi olmanın yollarını araştırıyor. Bu noktada devlet dar gelirli ailelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için sunduğu desteği artırdı. 3294 sayılı Kanun kapsamında sosyoekonomik olarak dezavantajlı durumda olan muhtaç kişi ve hanelere devlet tarafından hibe desteği veriliyor. En temel ve zaruri ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyaçlarının giderilmesine ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesine yönelik yürütülen yardımların hibe tutarı her sene güncelleniyor. Belirli şartları sağlayan vatandaşlar için 300 bin ve 500 bin TL tutarlarında hibe desteği ödemesi yapılacak. İşte, beklenen şartlar...
2024 BARINMA YARDIMI - ESKİ EVİ YENİLEME DESTEĞİ KAÇ TL ÖDENECEK?
• Basit ev onarımlarında 35.000 TL
• Orta düzey ev onarımlarında 70.000 TL
• Kapsamlı ev onarımlarında 100.000 TL
• Prefabrik ev yapımlarında 300.000 TL
• Betonarme ev yapımları ve ev alımlarında 500.000 TL
PREFABRİK EV DEVLET DESTEĞİ ŞARTLARI NEDİR?
▫ 3294 sayılı Kanun kapsamında muhtaçlık sınırının altında olan
▫ Sağlıklı barınma şartlarına haiz konutu bulunmayan
▫ En az son bir yıldır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının sorumlu olduğu yerleşim yerinde fiilen yaşayan
▫ Nafaka yükümlülüğüne haiz akrabası bulunmayan kişiler faydalanabilmektedir.
Ödeme süreci nasıl olacak?
Basit ve orta düzey ev onarımlarında doğrudan aktarım yapılmakta ve kaynağın 6 ay içerisinde harcamasının yapılması gerekmektedir.
Kapsamlı ev onarımında ve ev yapımlarında ise kaynak tahsisi sonrası harcama belgeleri karşılığında 1 yıl içerisinde kaynak aktarımı gerçekleştirilmektedir.