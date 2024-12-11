Kendi evini yapana devletten 500.000 TL destek! Evinizin anahtarları hazır...

Konut fiyatlarında yaşanan ciddi artışlar nedeniyle vatandaşlar ev sahibi olmanın yollarını araştırıyor. Bu noktada devlet dar gelirli ailelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için sunduğu desteği artırdı. 3294 sayılı Kanun kapsamında sosyoekonomik olarak dezavantajlı durumda olan muhtaç kişi ve hanelere devlet tarafından hibe desteği veriliyor. En temel ve zaruri ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyaçlarının giderilmesine ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesine yönelik yürütülen yardımların hibe tutarı her sene güncelleniyor. Belirli şartları sağlayan vatandaşlar için 300 bin ve 500 bin TL tutarlarında hibe desteği ödemesi yapılacak. İşte, beklenen şartlar...