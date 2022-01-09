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Milyonlara maaş rehberi! Emekli maaşı ek ödeme, memur maaşı, asgari ücret ve AGİ...

Ocak ayı ile birlikte emekliler ve memurların dışında işçilerin de maaşları yükseldi. Asgari ücrete yapılan yüzde 50,4'lük zamla birlikte yeni ücret net 4.253 liraya çıktı. Ayrıca ücretteki vergi kalktı. Üstelik tüm maaşlarda asgari ücret kısım vergiden muaf oldu. Bu durum vergi iadesi olan AGİ'de değişikliğe yol açtı.

09.01.2022 06:55 - Son Güncelleme: 09.01.2022 06:55
Milyonlara maaş rehberi! Emekli maaşı ek ödeme, memur maaşı, asgari ücret ve AGİ...

Ocak ayı ile birlikte emekliden memura, yaşlıdan engelliye, işçiden stajyere kadar herkesin maaşı değişti.

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Milyonlara maaş rehberi! Emekli maaşı ek ödeme, memur maaşı, asgari ücret ve AGİ...

BAKAN BİLGİN'DEN EYT MÜJDESİ
3600 ek gösterge ve kadro sorunlarını ilk 6 ayda çözeceklerini söyleyen Çalışma Bakanı Bilgin EYT konusunda çalışma programında olduğunu ve sorunları sırasıyla çözeceklerini söyledi.

Milyonlara maaş rehberi! Emekli maaşı ek ödeme, memur maaşı, asgari ücret ve AGİ...

Gerek enflasyon oranları gerekse Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ek zamlar ve taban maaş artışları yeni ücretleri belirledi.

Milyonlara maaş rehberi! Emekli maaşı ek ödeme, memur maaşı, asgari ücret ve AGİ...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ek göstergeden sözleşmelilere kadro, EYT'den toplu sözleşme konusuna kadar birçok başlıkta önemli açıklamalar yaptı.

Milyonlara maaş rehberi! Emekli maaşı ek ödeme, memur maaşı, asgari ücret ve AGİ...

Bu arada Aralık ayında yine Başkan Erdoğan tarafından açıklanan asgari ücretteki rekor artış da bu ay itibariyle maaşlara yansımaya başladı. Bu yıl asgari ücrette verginin kaldırılmasıyla yeni bir dönem de başladı.

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