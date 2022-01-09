Milyonlara maaş rehberi! Emekli maaşı ek ödeme, memur maaşı, asgari ücret ve AGİ...
Ocak ayı ile birlikte emekliler ve memurların dışında işçilerin de maaşları yükseldi. Asgari ücrete yapılan yüzde 50,4'lük zamla birlikte yeni ücret net 4.253 liraya çıktı. Ayrıca ücretteki vergi kalktı. Üstelik tüm maaşlarda asgari ücret kısım vergiden muaf oldu. Bu durum vergi iadesi olan AGİ'de değişikliğe yol açtı.
09.01.2022 06:55
- Son Güncelleme: 09.01.2022 06:55
Ocak ayı ile birlikte emekliden memura, yaşlıdan engelliye, işçiden stajyere kadar herkesin maaşı değişti.
Gerek enflasyon oranları gerekse Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ek zamlar ve taban maaş artışları yeni ücretleri belirledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ek göstergeden sözleşmelilere kadro, EYT'den toplu sözleşme konusuna kadar birçok başlıkta önemli açıklamalar yaptı.
Bu arada Aralık ayında yine Başkan Erdoğan tarafından açıklanan asgari ücretteki rekor artış da bu ay itibariyle maaşlara yansımaya başladı. Bu yıl asgari ücrette verginin kaldırılmasıyla yeni bir dönem de başladı.