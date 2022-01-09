%40 peşinat ve 1.882 TL taksitle yeni yılda ev sahibi olabilirsiniz! TOKİ'den yüzleri güldürecek duyuru! Başvurular 10 Ocak'ta başlıyor

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 2022 yılının Ocak ayında ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haberi verdi. Kurum kuralı satış yapacağı illerle birlikte konut sayılarını açıkladı. TOKİ resmi internet sitesinden yaptığı son duyuruda, İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mahallesi 1. etap 652 adet konut, 2. etap 794 adet konut ve 753 konut projeleri satış duyurusu/ön bilgilendirme formunu paylaştı. 10 Ocak 2022-21 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak başvurular Halk Bankası'na 2.000 TL başvuru bedeli yapılıyor. Başvurunuz olumsuz neticelenirse ödediğiniz başvuru bedeli hesabınıza geri yatırılıyor. Başvuruya dair bilinmesi gereken tüm detayları haberimizde derledik.