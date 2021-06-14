Milyonlara güzel haber geliyor! Bankalar son dakika değiştirdi! 2000 TL'ye kadar anında hesaplara yatıyor!

Son dakika haberleri... Emekli maaşlarına ek gelir olarak 3 yılda bir bankalar tarafından ödenen promosyon ücretleri değişti. 2 bin TL'ye kadar ödeyen banka bile var. İşte bankaların tek tek açıkladığı o promosyon ücretleri… İşte emekliler için son dakika haberinin detayları… Tüm bankalar için geçerli olan ortak koşul, emekliler maaşlarını hangi bankadan alacaklarsa o banka ile 3 yıllık sözleşme imzalarlar. Bankalar emeklilerin 3 yıllık maaş alma taahhütüne karşı ise doğrudan promosyon öderler. Ödemeler 3 yıl için peşin olarak yapılır.