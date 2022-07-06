Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Hesaplara yatmaya başladı! SSK, Bağ-Kur emekli olacaklar dikkat! 4A-4B-4C'liler paranızı alın!

Hesaplara yatmaya başladı! SSK, Bağ-Kur emekli olacaklar dikkat! 4A-4B-4C'liler paranızı alın!

Kurban Bayramı 9 Temmuz tarihinde idrak edilecek ve ikramiye bu tarihten hemen önce hesaplara yatacak. Dilekçesini teslim eden, gelir veya aylık alanlar ikramiye alabilecek.

takvim.com.tr
06.07.2022 10:52 - Son Güncelleme: 06.07.2022 10:52
Hesaplara yatmaya başladı! SSK, Bağ-Kur emekli olacaklar dikkat! 4A-4B-4C’liler paranızı alın!

SSK Bağ-Kur emeklisi olacak herkes bayram ikramiyesi alıp alamayacağını merak ediyor. Peki, emekli olacaklar bayram ikramiyesi alacak mı? Emeklilik dilekçesi verenler ikramiye alabilir mi? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hesaplara yatmaya başladı! SSK, Bağ-Kur emekli olacaklar dikkat! 4A-4B-4C’liler paranızı alın!

Yani bayrama kadar olan süreçte emeklilik dilekçesi verenler takip eden ay olan bu ay itibarıyla emekli aylığına hak kazanmış olacakları için bayram ikramiyesi hakkı kazanabilecek.

Hesaplara yatmaya başladı! SSK, Bağ-Kur emekli olacaklar dikkat! 4A-4B-4C’liler paranızı alın!

2022 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bayram ikramiyesi SGK'dan emekli aylığı alanlar için 1100 TL olarak ödeniyor. Dul ve yetim aylığı alan kişilere ödenecek bayram ikramiyesi ölüm aylığı hisse oranına göre belirleniyor. Örneğin kocasından dul aylığı alan ve çalışan kadın, yüzde 50 oranında ölüm aylığı alır. Bu durumda dul eşe 550 TL bayram ikramiyesi ödenir.

Çalışmayan ve emekli olmayan dul eş aylık alan tek kişi ise yüzde 75 oranında ölüm aylığı alır. Bu durumda dul eşe 825 TL bayram ikramiyesi ödenir.

Hesaplara yatmaya başladı! SSK, Bağ-Kur emekli olacaklar dikkat! 4A-4B-4C’liler paranızı alın!

Hem kocasından, hem babasından veya hem annesinden, hem babasından ölüm aylığı alan kişilere de bayram ikramiyesi ödenir. Örneğin dul eşin, kocasından dolayı aldığı ölüm aylığının oranı yüzde 75, babasından dolayı aldığı ölüm aylığı oranı yüzde 25 ise 825 TL bayram ikramiyesi alır.

Hesaplara yatmaya başladı! SSK, Bağ-Kur emekli olacaklar dikkat! 4A-4B-4C’liler paranızı alın!

2022 EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YATACAK?

2022 yılı Kurban Bayramı Emekli Bayram İkramiyeleri bayramdan önce 2-7 Temmuz'da hesaplara yatırılacak.

SSK emeklileri 5-6 Temmuz'da,
Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz'da,
Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde ikramiyelerini alacak.

Hesaplara yatmaya başladı! SSK, Bağ-Kur emekli olacaklar dikkat! 4A-4B-4C’liler paranızı alın!

* 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların aylık ödeme günü;

- 17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz 2022,

- 22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz 2022,

* 4 (b) (BAĞKUR) kapsamında gelir/aylık alanlara 7 Temmuz 2022,

Hesaplara yatmaya başladı! SSK, Bağ-Kur emekli olacaklar dikkat! 4A-4B-4C’liler paranızı alın!

* 4 (c) (EMEKLİ SANDIĞI) kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü;

-1 Temmuz olanlara 2 Temmuz,

-2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz 2022 tarihinde ödenecek.

SON DAKİKA