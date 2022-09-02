Milyonlara emeklilik rehberi! SSK’lılara 3600, Bağ-Kur’lulara ise 5400 prim formülü! 8 Eylül 1999’dan önce sigortalılara ise...
Emekli olmak için yaşı bekleyenlerin gözü kulağı Çalışma Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmada. Yıl sonuna kadar hazırlanacak düzenleme heyecanla beklenirken; kapsama, sürece, formüllere ilişkin pek çok konu merak ediliyor. İşte bu soruların yanıtları.
02.09.2022 06:58 - Son Güncelleme: 02.09.2022 07:41
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde kurulan ekiple yürütülen çalışmanın detayları merak konusu olurken, hem takvime hem formüllere ilişkin pek çok soruya cevap aranıyor.
1. Çalışma kimleri kapsıyor?
Yaşa takılanlara yönelik düzenleme, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayan ancak yaşı bekleyenleri ilgilendiriyor.