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Haberler Ekonomi İhtiyaç kredisinde DEV kampanya! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank... Emeklilere müjde! Kamu bankaları nakit ihtiyacı olana el uzatıyor!

İhtiyaç kredisinde DEV kampanya! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank... Emeklilere müjde! Kamu bankaları nakit ihtiyacı olana el uzatıyor!

Kamu bankaları tarafından emeklilere ihtiyaç kredisi yardımı başladı. Nakit desteğe ihityacı olanlar yapılan kampanyaları yakından takip ediyor. İşte konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr
02.09.2022 12:14 - Son Güncelleme: 02.09.2022 12:14
İhtiyaç kredisinde DEV kampanya! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank... Emeklilere müjde! Kamu bankaları nakit ihtiyacı olana el uzatıyor!

Kamu bankaları Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan kredi kampanyası! Emeklilere nakit desteği başladı! 20,30,40 bin TL'ye varan ihtiyaç kredisi oldukça uygun fiyatlara veriliyor. Peki, ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? İhtiyaç kredisi faiz oıranları düştü mü? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
İhtiyaç kredisinde DEV kampanya! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank... Emeklilere müjde! Kamu bankaları nakit ihtiyacı olana el uzatıyor!

ZİRAAT BANKASI 20 BİN TL KREDİ

Kredi vadesi: 36 ay

Faiz oranı: 1.55

Taksit tutarı : 776.80 TL

İhtiyaç kredisinde DEV kampanya! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank... Emeklilere müjde! Kamu bankaları nakit ihtiyacı olana el uzatıyor!

ZİRAAT BANKASI 40 BİN TL TÜKETİCİ KREDİSİNDE

Kredi vadesi 36 ay,

Faiz oranı 1.69,

Taksit tutarı ise 1.597.81 TL

İhtiyaç kredisinde DEV kampanya! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank... Emeklilere müjde! Kamu bankaları nakit ihtiyacı olana el uzatıyor!

VAKIFBANK 25 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz oranı 1,55%

25.001 TL ve üzeri için faiz oranı 1,69

İhtiyaç kredisinde DEV kampanya! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank... Emeklilere müjde! Kamu bankaları nakit ihtiyacı olana el uzatıyor!

ING KREDİ FAİZ ORANLARI


İhtiyaç kredisi: %3,14

Taşıt kredisi: %2,94

Konut kredisi: %3,14

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