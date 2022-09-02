İhtiyaç kredisinde DEV kampanya! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank... Emeklilere müjde! Kamu bankaları nakit ihtiyacı olana el uzatıyor!

Kamu bankaları Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan kredi kampanyası! Emeklilere nakit desteği başladı! 20,30,40 bin TL'ye varan ihtiyaç kredisi oldukça uygun fiyatlara veriliyor. Peki, ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? İhtiyaç kredisi faiz oıranları düştü mü? İşte merak edilenler...