Altın fiyatları için rekor seviye! İslam Memiş'ten flaş açıklama! Gram, çeyrek, tam, yarım altın için uyarı! "Ağustos, Eylül ayında..."
Güncel, canlı altın fiyatları için araştırmalar hızlandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatları ve altın piyasası hakkında değerlendirmelerde bulundu. İslam Memiş dolar kuru ve ons altın fiyatıyla birlikte hareket eden gram altın fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu. İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ve tüm merak edilenler...
Altın fiyatlarının nasıl ilerleyeceği merak ediliyor. ABD enflasyon verisi, haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Gram altın, ABD enflasyon verisi sonrası ons tarafından bulduğu destekle 1650 TL'ye dayanarak rekor tazeledi. İşte İslam Memiş altın yorumu ve canlı altın kuru...
ABD ENFLASYON VERİSİ BEKLENTİLERİN ALTINDA GERÇEKLEŞTİ
Fed'in faiz politikası için büyük önem arz eden ABD enflasyon verisi beklentilerin altında gelmesiyle altın fiyatları ons öncülüğünde yönünü yukarı kırdı. Üst üste 12 ayda yavaşlama kaydeden yıllık enflasyon, böylece Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in "şahin" adımlarına son verebileceği öngörüleri ise ons altın fiyatını desteklemeye devam ediyor. Peki şu anda altın alınmalı mı satılmalı mı? İslam Memiş'ten dikkat çeken altın yorumu geldi.
2023 YILI ALTIN YILI MI OLACAK?
Ons altın, ABD enflasyon verisi sonrası 1960 dolar seviyesini aşarken, gram altın fiyatı da buradan bulduğu destekle 1650 TL seviyesine yükseldi. Altın piyasasındaki yaşanan bu hareketlilik sonrası, son dönemin en çok merak edilen konuları arasına '2023 altın yılı mı olacak' sorusu oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken altın yorumları geldi. İşte o açıklamalar:
ALTIN ALMALI MI SATMALI MI?
Ons altın tarafında bu haftaki beklentimiz 1960 dolar seviyesiydi. Bu beklentimiz hızlı bir yükselişle gerçekleşmiş oldu. Ancak aşağıda tekrar 1920 dolar destek seviyesi var. Buraya tekrar gerileyebilir. Ama kısa vadeli bu gerilemeden sonra önümüzdeki aylarda ons altın tarafında 2150, 2250 hatta 2300 dolar seviyesine kadar yükselişlerin devam edeceğini tahmin ediyorum. O yüzden elinde altın bulunduran yatırımcının en az iki ay beklemesini söyleyebilirim.