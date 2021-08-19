Milyonlara ek gösterge müjdesi! Maaş, ikramiye, emekli maaşı değişiyor...

Ek gösterge konusu ilk kez de gündeme gelmiyor. 2018 ve 2019 yıllarında da 3600 ek gösterge sorununun çözümü için adımlar atıldı, görüşmeler başladı ancak sonuçsuz kaldı. Edinilen bilgiye göre yıllardır sürekli gündemde olan ve bir türlü de çözülemeyen 3600 ek gösterge sorunu yeni dönemde Meclis'in açılması ile çözüme kavuşacak.