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Haberler Ekonomi İŞKUR duyurdu: 120 bin eleman arıyor! En çok beden işçisi, temizlik görevlisi ve...

İŞKUR duyurdu: 120 bin eleman arıyor! En çok beden işçisi, temizlik görevlisi ve...

Ülkemizde istihdam dört koldan desteklenirken, özel sektör personel alımlarını sürdürüyor. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR'da açık işler 120 bini aştı. Yılbaşından bu yana 695 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da, en çok eleman aranan alanların başında ise 26 bin 328 kişiyle bin beden işçiliği geliyor.

19.08.2021 06:57 - Son Güncelleme: 19.08.2021 06:57
İŞKUR duyurdu: 120 bin eleman arıyor! En çok beden işçisi, temizlik görevlisi ve...

Ülkemizde istihdam dört koldan desteklenirken, özel sektör personel alımlarını sürdürüyor.

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İŞKUR duyurdu: 120 bin eleman arıyor! En çok beden işçisi, temizlik görevlisi ve...

İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR'da açık işler 120 bini aştı.

İŞKUR duyurdu: 120 bin eleman arıyor! En çok beden işçisi, temizlik görevlisi ve...

Yılbaşından bu yana 695 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da, en çok eleman aranan alanların başında ise 26 bin 328 kişiyle bin beden işçiliği geliyor.

İŞKUR duyurdu: 120 bin eleman arıyor! En çok beden işçisi, temizlik görevlisi ve...

Özel sektör; acilen 3 bin 604 temizlik görevlisi, 2 bin 667 makineci (dikiş), 2 bin 598 garson, 2 bin 293 satış danışmanı arıyor.

İŞKUR duyurdu: 120 bin eleman arıyor! En çok beden işçisi, temizlik görevlisi ve...

Bin 989 kişiyle konfeksiyon işçisi, bin 938 kişiyle gazaltı kaynakçısı, bin 653 kişiyle paketleme işçisi en çok aranan elemanlar arasında yer alıyor.

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