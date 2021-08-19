İŞKUR duyurdu: 120 bin eleman arıyor! En çok beden işçisi, temizlik görevlisi ve...
Ülkemizde istihdam dört koldan desteklenirken, özel sektör personel alımlarını sürdürüyor. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR'da açık işler 120 bini aştı. Yılbaşından bu yana 695 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da, en çok eleman aranan alanların başında ise 26 bin 328 kişiyle bin beden işçiliği geliyor.
19.08.2021 06:57
- Son Güncelleme: 19.08.2021 06:57
Yılbaşından bu yana 695 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da, en çok eleman aranan alanların başında ise 26 bin 328 kişiyle bin beden işçiliği geliyor.