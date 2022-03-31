Milyonlara bal lokum ayarında büyük ödeme var! 🎊İkramiyelerde minimum tutar 8 bin 672 TL olacak! Nisanda hesaba geçecek! Taşeron, 4D'li kamu işçileri...

2022 yılında müjdeler peşi sıra gelmeye devam ediyor. Yaklaşık 1 milyon kamu işçisini ilgilendiren haber geldi. Kamu işçileri, 4 taksit halinde aldıkları ikramiye ödemelerinin 2. taksidini önümüzdeki ay almaya başlayacak. Bu sene en düşük tediye tutarı 8 bin 672 TL, en yüksek ise 32 bin 932 TL'ye kadar çıkacak. Taşerondan 4 D kadrosuna geçen ve kamu işçilerine devlet tarafından yılda 2 kez 4 taksit halinde olmak üzere tediye ödemesi yapılıyor. Peki, İlave tediye 2. taksit ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 Nisan ayı ilave tediye ikramiye ödemesi ne kadar? İşte merak edilenler....