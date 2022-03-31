Vav TV İzle
Haberler Ekonomi T.C numarasıyla kolay başvuru! Emekli, kamu personeli ve özel sektör çalışanına 3 ay ödemesiz, düşük faizle destek kredisi müjdesi!

T.C numarasıyla kolay başvuru! Emekli, kamu personeli ve özel sektör çalışanına 3 ay ödemesiz, düşük faizle destek kredisi müjdesi!

Vakıfbank nakde sıkışan vatandaşları unutmadı! 3 aya kadar ödemesiz dönemli olarak düşük faiz oranları ile kullandırılacak kredi kapsamında, bütçelerine göre makul geri ödeme seçenekleri de tercih edilebilecek. Üstelik SMS ile yalnızca T.C. kimlik numarası ve başka verileri tuşlayarak hemen nakit gereksinimi çekenlerin kredi kullanması sağlanacak. Kamu bankalarından son dönemde gelen benzer kampanyalar ile kişilerin çoğalan nakit gereksinimlerinin giderilmesi hedefleniyor. İşte en makul ihtiyaç kredisinin detaylar

takvim.com.tr
31.03.2022 08:02 - Son Güncelleme: 31.03.2022 08:02
T.C numarasıyla kolay başvuru! Emekli, kamu personeli ve özel sektör çalışanına 3 ay ödemesiz, düşük faizle destek kredisi müjdesi!

Emekli, kamı personeli ve özel sektör çalışanı her kesimden vatandaşın yararlanabildiği ihtiyaç kredisi fırsatı duyuruldu. Vakıfbank'tan yapılan duyuru kapsamında vatandaşların dilediği miktarda nakit krediyi anında talep etmesi sağlanacak. Üstelik 36 aya varan vade imkanı ve 3 ay erteleme seçenekleri ile sunulacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
T.C numarasıyla kolay başvuru! Emekli, kamu personeli ve özel sektör çalışanına 3 ay ödemesiz, düşük faizle destek kredisi müjdesi!

3 Ay Ödemesiz Dönemli Vakıfbank'tan Destek!

Nakit ihtiyacı olanlara Vakıfbank'tan 3 ay ödemesiz dönemli ihtiyaç kredisi desteği verilmesi hedefleniyor. Ramazan öncesinde artan nakit ihtiyaçları için kredi kullanmak isteyenlere, düşük faiz fırsatları ile finansman sağlanacak.

T.C numarasıyla kolay başvuru! Emekli, kamu personeli ve özel sektör çalışanına 3 ay ödemesiz, düşük faizle destek kredisi müjdesi!

Uygun ödeme koşulları ile her kesimden vatandaşın yararlanabileceği ihtiyaç kredisi, değişken taksitli veya artan, azalan taksit seçenekleri gibi farklı ödeme planlarına da sahiptir.

T.C numarasıyla kolay başvuru! Emekli, kamu personeli ve özel sektör çalışanına 3 ay ödemesiz, düşük faizle destek kredisi müjdesi!

Bu sayede nakde ihtiyacı olanların bütçelerine en uygun şekilde rahat bir ödeme dönemi geçirmeleri sağlanmaktadır.

T.C numarasıyla kolay başvuru! Emekli, kamu personeli ve özel sektör çalışanına 3 ay ödemesiz, düşük faizle destek kredisi müjdesi!

36 aya varan vade imkanının sunulduğu kredide %1,55 faiz oranları ile işlem yapılabilmektedir. 125.000 TL'ye kadar nakit ihtiyaçları için avantajlı oranlar ve geri ödeme seçenekleri ile nakit sorunlarını çözmek isteyenler söz konusu destekten yararlanabilecekler.

SON DAKİKA