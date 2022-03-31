T.C numarasıyla kolay başvuru! Emekli, kamu personeli ve özel sektör çalışanına 3 ay ödemesiz, düşük faizle destek kredisi müjdesi!
Vakıfbank nakde sıkışan vatandaşları unutmadı! 3 aya kadar ödemesiz dönemli olarak düşük faiz oranları ile kullandırılacak kredi kapsamında, bütçelerine göre makul geri ödeme seçenekleri de tercih edilebilecek. Üstelik SMS ile yalnızca T.C. kimlik numarası ve başka verileri tuşlayarak hemen nakit gereksinimi çekenlerin kredi kullanması sağlanacak. Kamu bankalarından son dönemde gelen benzer kampanyalar ile kişilerin çoğalan nakit gereksinimlerinin giderilmesi hedefleniyor. İşte en makul ihtiyaç kredisinin detaylar
31.03.2022 08:02 - Son Güncelleme: 31.03.2022 08:02
Emekli, kamı personeli ve özel sektör çalışanı her kesimden vatandaşın yararlanabildiği ihtiyaç kredisi fırsatı duyuruldu. Vakıfbank'tan yapılan duyuru kapsamında vatandaşların dilediği miktarda nakit krediyi anında talep etmesi sağlanacak. Üstelik 36 aya varan vade imkanı ve 3 ay erteleme seçenekleri ile sunulacak.
3 Ay Ödemesiz Dönemli Vakıfbank'tan Destek!
Nakit ihtiyacı olanlara Vakıfbank'tan 3 ay ödemesiz dönemli ihtiyaç kredisi desteği verilmesi hedefleniyor. Ramazan öncesinde artan nakit ihtiyaçları için kredi kullanmak isteyenlere, düşük faiz fırsatları ile finansman sağlanacak.