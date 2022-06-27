Milyonlara asgari ücret zammı! Ara zam kimleri etkileyecek? Ücretler ne kadar artacak? İşte tüm detaylar...
Asgari ücrete zam özel sektörde sadece bu ücretle çalışanlara değil, daha yüksek maaş alanlara da zam yolunu açacak. İşsizlere, annelere, stajyerlere yapılacak ödemeler de artarken, asgari ücretlilerin tazminatları, iş göremezlik ödenekleri de yükselecek.
27.06.2022 06:50 - Son Güncelleme: 27.06.2022 06:50
Bu hafta konunun netleşmesi beklenirken; verilecek karar sadece asgari ücretlilere değil, neredeyse tüm vatandaşlara dokunacak.
Ocak'ta yüzde 50.5 artan asgari ücrete enflasyonun yansıtılacağı, bunun da '6 aylık TÜFE oranı' ya da 'yıllık TÜFE farkı' şeklindeki 2 formülle yapılabileceği konuşuluyor.
Ocak- Mayıs enflasyonu yüzde 35.64 çıktı. Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Haziran enflasyonu tahmini de yüzde 3.77 olarak yer aldı.