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Haberler Ekonomi Düşük maliyetli prim borçlanması için son hafta! Asgari ücret artışı ile tutarlar değişecek! İşte merak edilen tüm detaylar...

Düşük maliyetli prim borçlanması için son hafta! Asgari ücret artışı ile tutarlar değişecek! İşte merak edilen tüm detaylar...

Asgari ücretteki ek zamla birlikte doğum, askerlik ve yurtdışı askerlik borçlanmasının da tutarı artacak. 1 Temmuz tarihine kadar başvuru yapanlar artıştan etkilenmeyecek.

27.06.2022 06:50 - Son Güncelleme: 27.06.2022 06:51
Düşük maliyetli prim borçlanması için son hafta! Asgari ücret artışı ile tutarlar değişecek! İşte merak edilen tüm detaylar...

Asgari ücret trafiği hızlanırken, emekliliği öne çekmek için borçlanmayı planlayanların elini çabuk tutması gerekiyor.

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Düşük maliyetli prim borçlanması için son hafta! Asgari ücret artışı ile tutarlar değişecek! İşte merak edilen tüm detaylar...

Asgari ücrette ek zamla birlikte doğum, yurtdışı, askerlik borçlanmasının tutarı da artacak.

Düşük maliyetli prim borçlanması için son hafta! Asgari ücret artışı ile tutarlar değişecek! İşte merak edilen tüm detaylar...

Borçlanma yapacaklar için başvuru tarihinde geçerli olacak brüt asgari ücret (5004 lira) esas alınıyor.

Düşük maliyetli prim borçlanması için son hafta! Asgari ücret artışı ile tutarlar değişecek! İşte merak edilen tüm detaylar...

Asgari ücrete ek zam 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacağı için mevcut tutar üzerinden borçlanacakların en geç 30 Haziran mesai bitimine kadar işlem yapmasında fayda bulunuyor.

Düşük maliyetli prim borçlanması için son hafta! Asgari ücret artışı ile tutarlar değişecek! İşte merak edilen tüm detaylar...

Erken emeklilik için prim günü eksik olan ya da sigorta başlangıç tarihini öne çekmek isteyenler doğum, askerlik başta olmak üzere on başlıkta borçlanma hakkına sahip bulunuyor.

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