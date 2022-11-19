Algı operasyonuna son verecek çalışma: İşte tarımda iddialar ve gerçekler

Tarım için yürütülen algı operasyonu kirli bir propagandaya dönüşmüş durumda. Başta muhalefet temsilcileri olmak üzere kirli olarak basın ve sosyal medya yoluyla kamuoyunun aklını karıştırmak adına yanlış rakamları paylaşmaktan çekinmiyor. Duruma el koyan Tarım ve Orman Bakanlığı hazırladığı raporla; birinci elden doğruları milletle paylaştı.