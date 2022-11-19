Algı operasyonuna son verecek çalışma: İşte tarımda iddialar ve gerçekler
Türkiye Ekonomi Modeli'nin üretimin her safhasında ortaya koyduğu değişim ve dönüşüm; tarım ve ormancılık alanında da etkilerini gösteriyor. Yıllardır tarıma yapılan büyük yatırımların meyvesini toplayan başlayan Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bir devlet için savunma ve yerli silah sanayi ne kadar önemliyse, tarımsal üretim de o nispette önemlidir!" sözüyle hedefi büyütmüş durumda. Ancak bazı görsel ve yazılı medyada, sosyal medya platformlarında, en nihayetinde muhalefetin ağzından gerçekleri tamamen eğip büken açık yalanlar kamuoyuyla paylaşılıyor. Duruma el koyan Tarım ve Orman Bakanlığı, yürütülen algıları gerçek rakamlarla çürütmek adına hazırlanan kapsamlı bir çalışma hazırladı.
19.11.2022 18:10 - Son Güncelleme: 19.11.2022 18:10
Tarım için yürütülen algı operasyonu kirli bir propagandaya dönüşmüş durumda. Başta muhalefet temsilcileri olmak üzere kirli olarak basın ve sosyal medya yoluyla kamuoyunun aklını karıştırmak adına yanlış rakamları paylaşmaktan çekinmiyor. Duruma el koyan Tarım ve Orman Bakanlığı hazırladığı raporla; birinci elden doğruları milletle paylaştı.