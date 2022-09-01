Devletten ihtiyacı olana destek üstüne destek! Nasıl başvurulur? Yakacak yardımı, elektrik faturası yardımı, dul kadına 1000 TL...
Devlet, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 50'ye yakın sosyal yardım programı yürütüyor. Sosyal desteklerde ailelere yönelik programlar ağırlıklı olarak yer alıyor. Yakacak yardımı, elektrik faturası yardımı, dul kadına 1000 TL gibi birçok yardım destek programına başvuruda bulunabilisiniz. Peki devletin ihtiyaç sahiplerine verdiği yardımlar hangileri? Nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar...
Dar gelirli vatandaşlara devlet yardım elini uzatıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen sosyal yardım programlarıyla ihtiyaç sahipleri destekleniyor. Bakanlık tarafından 50'ye yakın program yürütülürken, sosyal desteklerde ailelere yönelik programlar ağırlıklı olarak yer alıyor. Sosyal destek şemsiyesine son olarak Aile Destek Programı eklendi. Ancak destekler bununla sınırlı değil. İşte ailelere yönelik desteklerden bazıları:
- HANELERE AYDA 600 TL: Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi hanelere aylık 600 liraya varan nakdi destek sağlanıyor. Hane içinde kişi başına düşen aylık geliri 450 lira ve altı olanlara 600, 450 lira ile 911,15 lira arasında olanlara 550, 911,15 ile 1.372,30 lira arasında olanlara 500, 1.372,30 lira ile 1.833,45 lira arasında olanlara 450 lira aylık ödeme yapılıyor.
2022 yılı Haziran ayı ile 2023 yılı Mayıs ayı arasındaki 12 aylık dönemde uygulanacak Aile Destek Programı'nın son ödeme dönemi olan 2023 yılı Mayıs ayı ödemesi takip eden Haziran ayı içinde gerçekleştirilerek program sonlandırılacak. Bu program kapsamında şu ana kadar 1.6 milyon haneye hak sahipliği verilirken, ilk aşamada başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye 427.9 milyon lira ödeme gerçekleştirildi. Geriye kalan hanelere ise ödemeler önümüzdeki süreçte yapılacak. Programa başvurular da alınmaya devam ediyor.
- GIDA YARDIMI: Sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi hanelere veya sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan hanelere başta dini bayramlar öncesi olmak üzere ihtiyaç halinde tüm yıl boyunca temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gıda yardımları yapılıyor.
- BARINMA YARDIMI: İhtiyaç sahibi vatandaşlardan oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayanlara temel ve zaruri ihtiyaçlarından olan barınma ihtiyaçlarının karşılanması için ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı yapılıyor. Ev onarımlarında 75 bin, prefabrik ev yapımlarında 150 bin, betonarme ev yapımlarında 200 bin lira destek veriliyor. Ayrıca afet olayları sonrasında da ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yardım yapılıyor.