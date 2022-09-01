Devletten ihtiyacı olana destek üstüne destek! Nasıl başvurulur? Yakacak yardımı, elektrik faturası yardımı, dul kadına 1000 TL...

2022 yılı Haziran ayı ile 2023 yılı Mayıs ayı arasındaki 12 aylık dönemde uygulanacak Aile Destek Programı'nın son ödeme dönemi olan 2023 yılı Mayıs ayı ödemesi takip eden Haziran ayı içinde gerçekleştirilerek program sonlandırılacak. Bu program kapsamında şu ana kadar 1.6 milyon haneye hak sahipliği verilirken, ilk aşamada başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye 427.9 milyon lira ödeme gerçekleştirildi. Geriye kalan hanelere ise ödemeler önümüzdeki süreçte yapılacak. Programa başvurular da alınmaya devam ediyor.