Milyonlar merakla bekliyordu! Erken emeklilik ve devlet desteği...

Son dönemde çokça sorulan soruların başında BES ile ilgili olanlar geliyor. Kimileri şartları merak ediyor, kimileri "zaten çocuğum için yaptırmıştım bunun ne faydası olacak?" diye soruyor, kimileri de "56 yaşında emeklilik çok uzun değil mi?" diye eleştiriyor.