Vav TV İzle

Milyonlar merakla bekliyordu! Erken emeklilik ve devlet desteği...

Yeni düzenleme ile birlikte 18 yaş altının Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) girmesininin önü açıldı. Durum bu olunca milyonlarca kişi konuyla ilgili sorulara yanıt aramaya başladı. BES'e katılan kişi erken emeklilik mi kazanacak? Avantajları ve dezavantajları neler? Devlet katkısı olacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...

31.05.2021 09:01 - Son Güncelleme: 31.05.2021 09:03
Milyonlar merakla bekliyordu! Erken emeklilik ve devlet desteği...

Son dönemde çokça sorulan soruların başında BES ile ilgili olanlar geliyor. Kimileri şartları merak ediyor, kimileri "zaten çocuğum için yaptırmıştım bunun ne faydası olacak?" diye soruyor, kimileri de "56 yaşında emeklilik çok uzun değil mi?" diye eleştiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Milyonlar merakla bekliyordu! Erken emeklilik ve devlet desteği...

Bugüne kadar ebeveynler çocukları için BES yaptırıyorlardı ancak kendi adlarına yaptırıyor, lehdar olarak çocuklarını gösteriyorlardı.

Milyonlar merakla bekliyordu! Erken emeklilik ve devlet desteği...

Hürriyet'in haberine göre sözleşmede yazan ismin mutlaka 18 yaş üzerindeki kişi olması gerekiyordu. Şimdi, BES'e ödenecek katkı paylarını yine ebeveynler yatıracak, birikimlerin değerleneceği emeklilik planlarını yine ebeveynler belirleyecek ama 18 yaşın altındakilerin adına sözleşme düzenlenebilecek.

Milyonlar merakla bekliyordu! Erken emeklilik ve devlet desteği...

Devlet de yüzde 25 katkı yapacak. Böylece, tasarrufa erken yaşta başlanacak, daha da önemlisi küçük tasarruflarla ileride büyük birikimlere ulaşılacak.

Milyonlar merakla bekliyordu! Erken emeklilik ve devlet desteği...

Bu laf kimilerine klişe gelebilir. Bu sistemde ebeveynlerin de ya büyükanne ve büyükbabaların verdiği harçlıklar BES hesabında değerlendirilebilecek.