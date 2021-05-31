Milyonlar merakla bekliyordu! Erken emeklilik ve devlet desteği...
Yeni düzenleme ile birlikte 18 yaş altının Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) girmesininin önü açıldı. Durum bu olunca milyonlarca kişi konuyla ilgili sorulara yanıt aramaya başladı. BES'e katılan kişi erken emeklilik mi kazanacak? Avantajları ve dezavantajları neler? Devlet katkısı olacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...
31.05.2021 09:01
- Son Güncelleme: 31.05.2021 09:03
Hürriyet'in haberine göre sözleşmede yazan ismin mutlaka 18 yaş üzerindeki kişi olması gerekiyordu. Şimdi, BES'e ödenecek katkı paylarını yine ebeveynler yatıracak, birikimlerin değerleneceği emeklilik planlarını yine ebeveynler belirleyecek ama 18 yaşın altındakilerin adına sözleşme düzenlenebilecek.