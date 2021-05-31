0.99 kredi müjdesi! Banka harekete geçti araba arayanlara adeta şifa olacak! Otuz aya kadar...
Bankaların taşıt kredisi faiz oranları Mayıs ayının sonu gününde merak konusu olurken çeşitli kampanyalar sunulmaya devam ediyor. Araba alma düşüncesiyle bir bankaya kredi çekmeye gidecek olanlar taşıt kredisi faiz oranları hakkında detayları araştırıyor. Bankalar yeni yılla birlikte kredi faiz oranlarında çeşitli değişimlere gitti. Sıfır ya da ikinci el bir araba almak için ilan siteleri ya da otomobil markalarının sitelerinden araç bakanlar en uygun teklifi araştırıyor. HSBC'den doğa dostu taşıt kredisi imkanı sunuldu. Faiz oranı ise 0.99. Elektrikli ya da hibrit araç tercih edecekler ise düşük faiz oranlı kredi fırsatını araştırıyor.
0.99 kredi müjdesi! Banka harekete geçti araba arayanlara adeta şifa olacak! Otuz aya kadar... Otomobil almak amacıyla kredi çekecek olanlar taşıt kredisi faiz oranlarını mercek altına alıyor. Sıfır ve ikinci el bir otomobil alacak olan vatandaşlar bankalar tarafından sunulan en uygun teklifleri merak ediyor ve oranları öğrenerek şubeye öyle uğramak istiyor. Araba alacaklar kefil ya da ek bir ödemenin olup olmadığı konusunda da detaylı öğrenecek. HSBC'de aylık %0,99 faiz oranı ve maksimum 36 ay vade ile elektrikli veya hibrit araçlara taşıt kredisi sağlanıyor. Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi taşıt kredisi faiz oranlarını haberimizde derledik.
Özellikler
Aylık %0,99 faiz oranı* ve maksimum 36 ay vade** ile elektrikli veya hibrit (tam hibrit) *** araçlara taşıt kredisi
Doğa dostu taşıt kredisi taleplerinizde kefilsiz ve taşıt rehni ile kredi kullandırımı
Elektrikli veya hibrit (tam hibrit) taşıt alımlarında 0 km. araçlarda proforma fatura tutarının, 2. el araçlarda**** kasko değerinin 120,000 TL'sına kadar olan kısmı için %70'i, 120,000 TL'sını aşan kısmı için %50'si tutarında kredi kullanabilme
Talebiniz olması durumunda, Kredili Hayat Sigortası***** ile yaşam kaybı ile tam ve daimi maluliyet risklerine karşı güvence altına alınabilir ve riskin gerçekleştiği andaki kredi borcunuzun teminat altına alınmasını sağlayabilirsiniz. Dilerseniz poliçenize işsizlik teminatı ekleterek bu teminattan da limitler dahilinde faydalanabilirsiniz. Ayrıca prim ödemenizi HSBC kredi kartından yapmanız durumunda 9 taksit fırsatından yararlanabilirsiniz.
Kampanya bağlı kredi kapsamında değildir. Kampanya kapsamında kredi talep edilecek olan; 0km araçların satışının ilgili markanın Türkiye'de bulunan yetkili distribütörlerden/bayilerinden yapılmış ve faturalanmış olması gerekmektedir. 2.El araçlarda ise aracın ilk tescili sırasındaki faturasının ilgili markanın Türkiye'de bulunan yetkili distribütörler/bayiler tarafından düzenlenmiş olması gerekmektedir. Başvuruların Bankamız tarafından değerlendirmeye alınması için ilgili faturaların başvuru aşamasında belge olarak sunulması gerekmektedir.