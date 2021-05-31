0.99 kredi müjdesi! Banka harekete geçti araba arayanlara adeta şifa olacak! Otuz aya kadar... Otomobil almak amacıyla kredi çekecek olanlar taşıt kredisi faiz oranlarını mercek altına alıyor. Sıfır ve ikinci el bir otomobil alacak olan vatandaşlar bankalar tarafından sunulan en uygun teklifleri merak ediyor ve oranları öğrenerek şubeye öyle uğramak istiyor. Araba alacaklar kefil ya da ek bir ödemenin olup olmadığı konusunda da detaylı öğrenecek. HSBC'de aylık %0,99 faiz oranı ve maksimum 36 ay vade ile elektrikli veya hibrit araçlara taşıt kredisi sağlanıyor. Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi taşıt kredisi faiz oranlarını haberimizde derledik.