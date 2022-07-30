ATM noktalarına gidenlere anında 10 bin TL verilecek! Günlük nakit hizmeti müjdesi geldi!
Dolar ve altın fiyatlarında yaşanan inişler ve çıkışlar gündelik hayatta zamlara neden oldu. Gerçekleşen bu gelişmeler sonrasında nakit paraya olan ihtiyaçta artmış durumda. Önemli kamu bankaları olan Vakıfbank ve Ziraat Bankası taksitli nakit avanslar vererek para ihtiyaçlarını geçici olarak gideriyor. En fazla 20 bin TL çekme şansınız bulunuyor. ATM'den ise günlük en fazla 10 bin TL alabiliyorsunuz.
Nakit para ihtiyaçlarının giderilmesi için bankalar da çözüm arayışına girmiş durumda. Ziraat Bankası ve Vakıfbank taksitli nakit avans vererek vatandaşlara nefes aldırıyor. Taksitli nakit avans hizmetleri ile gündelik ihtiyaçların karşılanması hedefi ile ATM'ler ve mobil platformlar aracılığı ile nakit desteği sunulacağını belirtti.
Vakıfbank Taksitli Nakit Avans Hizmeti
Vakıfbank tarafından verilen nakit avanslar vatandaşlara ilaç gibi geliyor. Vakıfbank nakit avans ile birlikte günlük 10 bin TL ATM'den anında çekebilirsiniz. Toplam nakit avans limitiniz ise 20 bin TL'dir.
VakıfBank Worldcard'ınızla VakıfBank ATM'lerinden ve başka banka ATM'lerinden 7 gün 24 saat süresince Nakit Avans çekebilirsiniz.
Nakit avans kullanmak amacıyla internet Bankacılığı, VakıfBank Mobil ya da Şubelerini de ziyaret edebilirsiniz.