ATM noktalarına gidenlere anında 10 bin TL verilecek! Günlük nakit hizmeti müjdesi geldi!

Nakit para ihtiyaçlarının giderilmesi için bankalar da çözüm arayışına girmiş durumda. Ziraat Bankası ve Vakıfbank taksitli nakit avans vererek vatandaşlara nefes aldırıyor. Taksitli nakit avans hizmetleri ile gündelik ihtiyaçların karşılanması hedefi ile ATM'ler ve mobil platformlar aracılığı ile nakit desteği sunulacağını belirtti.